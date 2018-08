La Bcc Napoli ai vertici nazionali degli istituti di credito più sicuri

Amedeo Manzo: l'efficienza non è in antitesi alla solidarietà, questo è il nostro modo di ‘fare banca’

In pochi anni la Bcc di Napoli si è attestata ai primi posti tra tutte le banche italiane per risultati economici, sviluppo ma soprattutto per affidabilità e qualità del Credito.

NAPOLI – La Bcc di Napoli si conferma ai vertici nazionali tra le banche italiane più sicure. L’indagine annuale promossa da Altroconsumo, espressione del mondo dei consumatori, ha esaminato i bilanci 2017 di tutte e 340 banche italiane alle quali è stato attribuito un rating, un punteggio e numero di stelle (da 1 a 5) in base alla loro affidabilità derivante dall’adeguatezza patrimoniale (Cet 1) parametro essenziale che esprime il rapporto tra patrimonio e rischi assunti dall’istituto di credito.

Tale parametro indica la sicurezza di una banca per i propri clienti. La Bcc di Napoli si conferma anche quest’anno al 5° posto (in pratica al 4° poiché una precedente è sospesa) in Italia dietro soltanto a Iccrea, banca prossima capogruppo a seguito della riforma del Credito Cooperativo che andrà in vigore nel 2019.

“Questi risultati -dichiara Amedeo Manzo, Presidente della Bcc Napoli – sono merito di tutti i nostri soci e clienti che hanno voluto far propria la nostra campagna “Vivinapoletano” utilizzando ed incentivando servizi e prodotti della nostra Banca, che raccoglie ed investe esclusivamente nell’area metropolitana di Napoli, riuscendo così a realizzare utili, incremento di raccolta ed impieghi in ogni esercizio contribuendo al sostegno di piccole e micro imprese, famiglie, start-up di giovani.

Ciò senza dimenticare il sostegno ai più deboli, ai malati e a tutti coloro che hanno bisogno di speranza e di fiducia. Il tutto attraverso lo sviluppo di iniziative di solidarietà ed inclusione sociale. Perché l’efficienza non è in antitesi alla solidarietà. Questo è il nostro ed unico modo di ‘fare banca’“.