Kfc arriva a Napoli: ecco dove e quando aprirà il colosso del pollo fritto

Kfc è pronto a far gustare ai napoletani il pollo fritto del Colonnello Sanders: dopo Pompei e Caserta, ecco dove aprirà nel capoluogo campano.

Kfc è pronto ad aprire i battenti anche a Napoli. Come segnala una scritta apparta su alcuni teloni posti all’esterno di un edificio in via Toledo, incrocio con piazza Carità: “Ti aspettiamo per gustare insieme l’irresistibile pollo fritto del Colonnello”.

Il colosso statunitense Kentucky Fried Chicken (Kfc), che ha locali in Campania al centro commerciale La Cartiera di Pompei e al centro commerciale Campania di Marcianise, dovrebbe aprire nel capoluogo campano a settembre. Il tutto, in una zona che vede, nel pieno centro cittadino, già Burger King (proprio in piazza Carità) e McDonald’s (via Medina).