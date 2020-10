Juventus-Napoli, domani il verdetto: l’asso nella manica di De Laurentiis è l’articolo 55

79

/ 100





Powered by Powered by Rank Math SEO



Il presidente azzurro punta a ottenere giustizia e, quindi, il rinvio della partita Juventus-Napoli, scongiurando la sconfitta a tavolino.

Dovrebbe arrivare domani, al netto di ulteriori rinvii, la sentenza del giudice sportivo su Juventus-Napoli. Con il club bianconero che spera di ottenere la vittoria a tavolino per 3-0, considerato che il club azzurro non si è presentato a Torino. Ma, secondo quanto riferisce ‘Il Mattino’, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe un asso nella manica per puntare al rinvio della gara a data da destinarsi.

L’articolo 55 che può decidere Juventus-Napoli

Si tratterebbe dell’articolo 55 del Noif, dove si parla di “causa di forza maggiore”. Che, in questo caso, sarebbe la decisione dell’Asl di Napoli. L’articolo infatti recita: “Le squadre che non si presentano in campo nel termine previsto sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste della sconfitta per 3-0 a tavolino, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”.