Joker 2, anticipazioni: il regista del film conferma il secondo capitolo

Joker 2, anticipazioni. Todd Philips, regista del primo film, conferma l’arrivo dell’atteso secondo capitolo sul nemico n°1 di Batman.

Arrivano le ultime anticipazioni su Joker 2, ipotetico seguito del successo con Joaquin Phoenix nella parte del nemico più famoso di Batman. La notizia è che Todd Philips, regista del primo capitolo, ha annunciato che il film si farà.

Lo ha fatto pubblicando sui propri canali social una foto del copione del film, che scopriamo intitolarsi Folie à Deux. Era già qualche giorno che le notizie di una conferma del film si rincorrevano ed eccoci arrivati alla tanto agognata notizia.

Philips ha anche condiviso una foto di Phoenix intento nella lettura della sceneggiatura, confermando, ove mai ce ne fosse bisogno, la sua presenza nei panni del protagonista del film, Arthur Fleck/Joker.

Per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti su Joker 2, anche se le aspettative sono altissime vista la qualità del primo capitolo. Ricordiamo infatti che il film ha avuto un successo di pubblico clamoroso ed è anche valso la conquista di un oscar come miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix.

