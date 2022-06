Black Adam, il trailer del film con The Rock in uscita a ottobre 2022 [VIDEO]

Black Adam, anticipazioni. Arriva il trailer del film sull’antieroe della DC con The Rock protagonista e prodotto dalla Warner Bros.

Come promesso da The Rock in persona, è uscito l’8 giugno il trailer di Black Adam, antieroe della DC. Ovviamente Dwayne Johnson, vero nome di The Rock, avrà la parte del protagonista del film.

Lo stesso attore è stato protagonista di un simpatico conto alla rovescia dal momento dell’annuncio, arrivato qualche tempo fa. Sui suoi canali social, infatti, e su quelli della Warner Bros sono usciti foto e video del backstage del film, fino a culminare con il trailer.

Black Adam, ecco la sinossi ufficiale del film.

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Completano il cast, oltre allo stesso Johnson, anche Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, e Pierce Brosnan. Il regista del film è Jaume Collet–Serra mentre gli sceneggiatori sono Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

