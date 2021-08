Incidente stradale a Fuorigrotta: investiti madre e due bambini

Cronaca di Napoli: una donna e i suoi due bambini sono stati investiti in via Iacopo De Gennaro a Fuorigrotta. Ricoverati al Santobono in codice rosso, ora sono fuori pericolo.

Paura questa mattina nel quartiere napoletano di Fuorigrotta per un brutto incidente stradale, in cui una madre e i suoi due bambini sono stati investiti.

È successo in via Jacopo De Gennaro, nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona. Sul posto, sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e l’ambulanza del 118, che ha trasportato la mamma e i due bambini all’Ospedale Santobono Pausilipon.

Tutti e tre sono stati ricoverati in codice rosso, ma per fortuna l’allarme è rientrato dopo i primi accertamenti medici: i piccoli sono passati prima in codice verde e poi azzurro.