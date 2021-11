Il rapper Luchè e le bontà di Ieri, Oggi, Domani

Il rapper e discografico Luchè da “Ieri Oggi Domani” accolto dal patron Casillo, per gustare le prelibatezze dello chef di casa Antonio Castellano e del pizzaiolo Gianni Ostetrico.

Alle specialità gastronomiche di “Ieri, Oggi, Domani” difficilmente si resiste, tant’è che a restarne ammaliato è stato anche il famoso rapper e produttore discografico Italiano, Luchè (nella foto con Pasquale e Giovanni Casillo). Un locale di grande tradizione che continua a portare avanti una cucina fatta di antiche ricette e modernità.

Una tavola ricca e saporita capace di calzare a pennello pure con i gusti del famoso artista napoletano, al secolo Luca Imprudente. Ed è stato con queste premesse che l’ex componente del gruppo musicale Hip Hop Co’ Sang, accolto dal patron Casillo, non ha esitato nel gustare le prelibatezze dello chef di casa Antonio Castellano e del pizzaiolo Gianni Ostetrico.

Un locale decisamente accattivante, quello di via Nazionale che, pure con il rapper e discografico Luchè, applaudito accanto ad artisti come Gemitaiz, Ensi, Marracash, Gué Pequeno, Noy Narcos, e per la sua vasta discografia, non ha perso l’occasione per apprezzare ed elogiare tutte le prerogative di un locale moderno con la tradizione nel cuore.