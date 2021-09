Il Calcio Napoli ingrana la quarta e conquista la vetta: 4-0 ad Udine

Interpretazione perfetta degli uomini di Spalletti che dopo dieci minuti difficili trova le misure e trova gli spazi giusti. Koulibaly sontuoso: partita perfetta condita con un gol ed un assist. Ottima anche la prova di Fabian Ruiz in mezzo al campo.

Anguissa motorino perpetuo. Insigne generosissimo; Rrhamani sicuro e concreto. Un commento a parte per Osimhen… o Osiman: il nuovo supereroe nell’area avversaria: imprendibile, scattante, sempre sul pezzo è una vera dannazione per le difese avversarie.

Non c’è neppure il tempo di esultare per questa vittoria: giovedì c’è un’altra trasferta difficilissima a Genoa contro la Sampdoria. Nel frattempo il Calcio Napoli è primo in classifica con due punti di vantaggio su Inter e Milan e ben 10 sulla Juventus. Un campionato senza respiro, per un viaggio azzurro lungo un sogno. Meglio di così!

Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir, Molina (86′ Soppy), Arslan (72′ Samardzic), Walace, Pereyra (64′ Makengo), Stryger Larsen (72′ Zeegelaar), Pussetto, Deulofeu (64′ Beto). All. Gotti.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (85′ Zanoli), Anguissa, Fabian Ruiz (81′ Ounas), Politano (71′ Lozano), Elmas, Insigne (71′ Zielinski), Osimhen (81′ Petagna). All. Spalletti

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Marcatori: 24′ V. Osimhen, 35′ A. Rrahmani, 52′ K. Koulibaly, 84′ H. Lozano

Note: ammoniti Samir, Molina, Mario Rui+

Cronaca

– PRIMO TEMPO –

1′ – bello spunto di Osimhen sulla sinistra, cross liberato dalla difesa

13′ – destro di Insigne, devia in tuffo Silvestri

14′ – Napoli che comanda il gioco e cerca la manovra avvolgente

17′ – cross teso di Deloufeu e Ospina ci arriva in tuffo a terra

22′ – buona chiusura di Fabian su incursione di Pussetto in area

24′ – goooooool Osimhen!

24′ – lancio di Mario Rui per Lorenzo che in ingresso in area anticipa il portiere con uno splendido pallonetto e Osimhen insacca da pochi centimetri: 1-0!

31′ – sinistro piazzato di Fabian dai 25 metri: palo clamoroso!

35′ – goooooool Rrahmani!

35′ – bellissimo schema su punizione Insigne-Fabian-Koulibaly e inserimento di Rrahmani di testa che infila il 2-0: azione esemplare su calcio da fermo!

– SECONDO TEMPO –

52′ – gooooool Koulibaly!

52′ – azione d’angolo, ancora schema con assist di Fabian e destro micidiale di Kalidou che segna il suo secondo gol consecutivo in campionato dopo quello contro la Juventus: 3-0! Grande Napoli

57′ – ammonito Samir

61′ – punizione di Insigne, fuori di poco

62′ – colpo di testa di Anguissa e gran parata di Silvestri!

64′ – entra Makengo per Pereyra

64′ – entra Beto per Deloufeu

66′ – ammonito Molina

68′ – diagonale di Osimhen in area di sinistro, fuori di poco

71′ – entra Lozano per Politano

71′ – entra Zielinski per Insigne

72′ – entra Zeegelaar per Stryger Laresn

72′ – entra Samardzic per Arslan

81′ – entra Petagna per Osimhen

81′ – entra ounas per Fabian

82′ – ammonito Mario Rui

84′ – gooooool Lozano!

84′ – splendio destro a giro del Chucky che manda all’incroncio il 4-0!

85′ – entra Zanoli per Mario Rui

86′ – entra Soppy per Molina

89′ – Ospina si oppone al destro di Pussetto

90′ + 3′ – successo netto del Napoli alla Dacia Arena: 3-0 per gli azzurri