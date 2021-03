I Simpson: ufficializzato il rinnovo per altre due stagioni

- Advertisement -

La famiglia più gialla della tv torna con due nuove stagioni. La Fox ha, infatti, appena annunciato il rinnovo di altre due stagioni per la sitcom animata ideata da Matt Groening nel lontano 1989.

Le due stagioni saranno rispettivamente la n°33 e la n°34, che porteranno la serie più longeva di sempre a un totale di ben 757 episodi. L’annuncio di Fox ricalca una citazione del protagonista della serie, Homer Simpson: “Woo Hoo! Se tutto va bene, lo show presto diventerà più vecchio di me“.

Woo-hoo! We’ve been renewed for Seasons 33 and 34 on @FOXTV! pic.twitter.com/XqpVde5yoD

— TheSimpsons (@TheSimpsons) March 3, 2021