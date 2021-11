I prossimi i concerti della Nuova Orchestra Scarlatti

Dopo i recenti successi della Nuova Orchestra Scarlatti al Cortile della Statue dell’Università Federico II e all’Augusteo in onore del nuovo Sindaco Manfredi, sono ripresi gli appuntamenti artistici di questa brava e preziosa orchestra.

E’ ripreso con forte intensità e grande piacere, il nuovo autunno musicale 2021 della Nuova Orchestra Scarlatti che continua con un appuntamento di musica contemporanea al Museo Madre di Napoli, giovedì 11 novembre, e successivamente con una ricca scelta del meglio del Barbiere di Siviglia di Rossini al Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei, in programma domenica 14 novembre.

Dopo il caloroso successo dell’inaugurazione con la partecipazione del M.° Bruno Canino, uno dei più grandi pianisti del vasto panorama artistico internazionale, l’Autunno musicale 2021 della Nuova Orchestra Scarlatti proseguirà giovedì 11 novembre alle ore 18.00 con il primo degli appuntamenti previsti al Museo Madre di Napoli, in Via L. Settembrini, 79, una insolita location, molto bella e particolare e per questo imperdibile.

Si avvia così la nuova collaborazione della NOS con una delle più prestigiose istituzioni culturali partenopee, alla ricerca di suggestive assonanze tra arte contemporanea e musica. L’appuntamento musicale, a ingresso libero fino a esaurimento posti e green pass obbligatorio, intitolato “Why… Why… Why?…”, vedrà il Quintetto di Fiati dell’Orchestra Scarlatti Young e il clarinettista Gaetano Russo impegnati in un vario itinerario attraverso aspetti diversi della musica contemporanea, da Luciano Berio a Pierre Boulez, passando anche per la poco nota produzione d’avanguardia di Ennio Morricone.

Il concerto si chiuderà con il raffinato e divertente Opus Number Zoo di Berio, in cui i giovani strumentisti, mentre suonano, reciteranno anche versi delle brevi, deliziose favolette di animali della scrittrice newyorkese Rhoda Levine, ispiratrici del brano. Di tutt’altra natura il concerto che si terrà domenica 14 novembre alle ore 20.30 dove la rassegna si sposterà al Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei con “Dentro il Barbiere”: qui si potrà ascoltare tutto il divertimento, le emozioni e i momenti clou del Barbiere di Siviglia di Rossini in forma di concerto e con un’agile cornice narrativa.

Il baritono Juan Possidente sarà Figaro, il tenore Gaetano Amore sarà il Conte d’Almaviva, mentre nei panni di Rosina troveremo il soprano georgiano Mariam Gogochuri. I testi e la presentazione sono a cura di Enzo Viccaro. Dirigerà la Nuova Orchestra Scarlatti.

Biglietti su www.azzurroservice.net e presso i punti vendita autorizzati.

Info su nuovaorchestrascarlatti.it o info@ nuovaorchestrascarlatti.it e 0812535984