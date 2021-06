“Quasi Amici” su Premium Cinema 2. I film in tv mercoledì 23 giugno

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 23 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 23 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Houdini – L’ultimo mago – 21:15 Sky Cinema Manchester by the Sea – 21:00 Iris Il ricco, il povero e il maggiordomo – 21:20 Italia 1 Il ricco, il povero e il maggiordomo – 21:20 Rai 2 Train to Busan – 21:20 Rai 4 Quasi amici – 21:15 Premium Cinema 2 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Intouchables

Intouchables Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 112′

112′ Regista: Olivier Nakache, Eric Toledano

Olivier Nakache, Eric Toledano Cast: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny TRAMA Quasi amici – Intouchables (Intouchables) è un film del 2011 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano. Il film termina con delle immagini dei veri protagonisti della vicenda, da cui è stato tratto il film. Alcune didascalie nei titoli di coda raccontano la vita di Abdel Yasmin Sellou e di Philippe Pozzo di Borgo, rispettivamente il “badante” e il malato, dopo il loro addio. Philippe vive in Marocco, si è risposato ed è padre di due bambini, Abdel ha fondato una propria impresa ed è padre di tre bambini. A seguito di un gravissimo incidente di parapendio, Philippe, ricco aristocratico, assume come aiuto domestico Driss, un giovane di periferia di origine sengalese, appena uscito dal carcere e apparentemente non proprio adatto a fare il badante. I due vanno a vivere insieme, facendo emergere tutte le differenze legate alla loro estrazione sociale. Dopo le iniziali difficoltà, prenderà però vita una vera speciale, divertente e profonda che li porterà a creare un rapporto unico e intoccabile. Ispirato ad una storia vera. Finalmente sposi – 21:10 Rai Movie Finalmente sposi – 21:15 Cielo Lady Driver – Veloce come il vento – 21:00 Sky Family