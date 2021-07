“Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 1” su Italia 1. I film in tv martedì 6 luglio

Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 1 – 21:20 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Hunger Games: Mockingjay – Part 1

The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 125′

125′ Regista: Francis Lawrence

Francis Lawrence Cast: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, Willow Shields, Sam Claflin, Elizabeth Banks, Jeffrey Wright, Stanley Tucci

TRAMA

Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) è un film del 2014 diretto da Francis Lawrence.

La pellicola è il sequel del film del 2013 Hunger Games: La ragazza di fuoco, ed è la trasposizione cinematografica del romanzo distopico Il canto della rivolta, scritto da Suzanne Collins e ambientato in un futuro post apocalittico.

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 21 novembre 2014, in Italia e in Regno Unito dal 20 novembre, in Svizzera dal 19 novembre, mentre la Cina ha preferito rimandare l’uscita del film direttamente a gennaio 2015. Ha invece suscitato molto scalpore la scelta della Thailandia di annullare le proiezioni nei cinema, cancellando il titolo del film da tutti i palinsesti presenti nel paese e provocando diverse reazioni negative da parte dei numerosi fan della saga.