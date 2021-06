“Hunger Games – La ragazza di fuoco” su Italia 1. I film in tv martedì 29 giugno

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 29 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 29 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

L’amore non divorzia mai – 21:25 Rai 1 Fantasy Island – 21:15 Sky Cinema I dannati e gli eroi – 21:00 Iris Hunger Games – La ragazza di fuoco – 21:20 Italia 1 Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Hunger Games: Catching Fire

The Hunger Games: Catching Fire Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 146′

146′ Regista: Francis Lawrence

Francis Lawrence Cast: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Taylor St. Clair, Sandra Ellis Lafferty, Woody Harrelson, Paula Malcomson, Willow Shields, Donald Sutherland, Stanley Tucci, Lenny Kravitz, Philip Seymour Hoffman TRAMA Hunger Games: La ragazza di fuoco (The Hunger Games: Catching Fire) è un film del 2013 diretto da Francis Lawrence. La pellicola è il sequel del film del 2012 Hunger Games, ed è l’adattamento cinematografico del romanzo La ragazza di fuoco, scritto da Suzanne Collins, ambientato in un futuro distopico post apocalittico. La pellicola viene distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 22 novembre 2013, mentre in quelle italiane il 27 novembre. L’anteprima italiana si è svolta il 14 novembre durante l’ottava edizione del Festival internazionale del film di Roma, dove hanno presenziato Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Meta Golding ed il regista Francis Lawrence. Katniss Everdeen, che ha partecipato agli Hunger Games prendendo il posto della sorella più giovane, è miracolosamente riuscita a sopravvivere insieme al suo partner maschile Peeta. Katniss dovrebbe sentirsi sollevata, perfino felice. Dopotutto, è riuscita a tornare dalla sua famiglia e dall’amico di sempre, Gale, ma il ragazzo è freddo e la tiene a distanza. Anche Peeta le volta le spalle e in giro si mormora di una rivolta contro Ca-pitol City che Katniss e Peeta potrebbero avere contribuito a fomentare. Le paludi della morte – 21:20 Rai 4 Le paludi della morte – 21:15 Premium Cinema 2 I segreti di Brokeback Mountain – 21:10 Rai Movie Matrimonio alle Bahamas – 21:25 Rete Bonne pomme – Nessuno è perfetto – 21:15 Cielo