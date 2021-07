“The Fast and the Furious: Tokyo Drift” su Italia 1. I film in tv giovedì 15 luglio

The Fast and the Furious: Tokyo Drift – 21:20 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Fast and the Furious: Tokyo Drift

The Fast and the Furious: Tokyo Drift Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 104′

104′ Regista: Justin Lin

Justin Lin Cast: Lucas Black, Brandon Brendel, Zachery Ty Bryan, Daniel Booko

TRAMA

The Fast and the Furious: Tokyo Drift è un film del 2006 diretto da Justin Lin. È il terzo capitolo della saga Fast and Furious. Sebbene sia uscito nel 2006, l’ordine temporale della serie vuole che gli eventi di Tokyo Drift siano accaduti dopo Fast & Furious 6, del 2013.

Il film differisce dagli altri capitoli della serie (sia precedenti che successivi) per un cast quasi interamente rinnovato e per un’ambientazione totalmente diversa (Tokyo, in Giappone). Per il ruolo di Sean Boswell, il protagonista, era stato inizialmente scelto Channing Tatum, ma il suo provino andò male. In seguito la parte fu affidata a Lucas Black.