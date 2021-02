“I due superpiedi quasi piatti” su Rete 4. I film in tv sabato 13 febbraio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata sabato 13 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata sabato 13 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Lei mi parla ancora – 21:15 Sky Cinema Prisoners – 21:00 Iris Cattivissimo Me 3 – 21:20 Italia 1 L’ultimo re di Scozia – 21:20 Rai 4 Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 – 21:15 Premium Cinema 2 The English Teacher – 21:10 Rai Movie I due superpiedi quasi piatti – 21:20 Rete 4 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: I due superpiedi quasi piatti

I due superpiedi quasi piatti Uscita: 1977

1977 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 115′

115′ Regista: Enzo Barboni

Enzo Barboni Cast: Terence Hill, Bud Spencer, Laura Gemser, David Huddleston, Luciano Catenacci TRAMA I due superpiedi quasi piatti è un film del 1977 di E.B. Clucher. È il nono dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. ll furbo Matt e il massiccio Wilbur sono due ladruncoli dal cuore buono in lotta perpetua con un feroce boss della droga. Per sfuggire alla cattura… si ritrovano arruolati nella polizia ma, a quel punto, decidono di fare sul serio e di dare effettiva battaglia alla malavita. Ci andrà di mezzo proprio il loro acerrimo nemico. Maddalena – 21:15 Cielo Il giorno più bello del mondo – 21:00 Sky Family