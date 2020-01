Sanremo 2020: il programma delle cinque serate dell’edizione numero 70 del Festival (in onda dal 4 all’8 febbraio con la conduzione e direzione artistica di Amadeus).

Manca una settimana a Sanremo 2020, visto che l’edizione numero 70 del Festival della canzone italiana andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio. A condurre sarà Amadeus, cui è stata affidata anche la direzione artistica della manifestazione.

Come ogni tradizione sanremese che si rispetti, non mancano le polemiche della vigilia (da alcune dichiarazioni di Amadeus alla presenza sul palco dell’Ariston del discusso rapper Junior Cally). In attesa che lo show cominci, ecco una piccola guida sulle cinque serate della kermesse.

Prima Serata (martedì 4 febbraio)

Si esibiranno i primi 12 Campioni in gara e i primi 4 cantanti della sezione Nuove proposte, solo due dei quali si qualificheranno per la finale di venerdì.

Seconda Serata (mercoledì 5 febbraio)

Si esibiranno gli altri 12 Campioni in gara e i restanti 4 cantanti della sezione Nuove proposte, solo due dei quali si qualificheranno per la finale di venerdì.

Terza Serata (giovedì 6 febbraio)

Verranno eseguiti da parte dei 24 altrettanti brani appartenenti alla storia del Festival. Sono previste esibizioni assieme ad altri artisti ospiti italiani o stranieri, scelti dai concorrenti.

Quarta Serata (venerdì 7 febbraio)

Si esibiranno tutti i 24 Campioni. Verranno interpretate le 4 canzoni rimaste in competizione della sezione Nuove proposte che si scontreranno fra loro in semifinale. Al termine della serata verrà proclamata la canzone vincitrice della sezione Nuove proposte che sarà la vincitrice della sfida diretta tra le due finaliste.

Quinta Serata – Serata Finale (sabato 8 febbraio)

Si esibiranno tutti i 24 Campioni. Al termine della serata verrà proclamata la canzone vincitrice del 70mo Festival di Sanremo.

Sanremo 2020: l’elenco dei big in gara

Achille Lauro (Me ne frego);

Alberto Urso (Il sole a est);

Anastasio (Rosso di rabbia);

Bugo e Morgan (Sincero);

Diodato (Fai rumore);

Elettra Lamborghini (Musica – E il resto scompare);

Elodie (Andromeda);

Enrico Nigiotti (Baciami adesso);

Francesco Gabbani (Viceversa);

Giordana Angi (Come mia madre);

Irene Grandi (Finalmente io);

Junior Cally (No grazie);

Le Vibrazioni (Dov’è);

Levante (Tiki Bom Bom);

Marco Masini (Il confronto);

Michele Zarrillo (Nell’estasi o nel fango);

Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso);

Piero Pelù (Gigante);

Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr);

Rancore (Eden);

Raphael Gualazzi (Carioca);

Riki (Lo sappiamo entrambi);

Rita Pavone, (Niente – Resilienza 74);

Tosca (Ho amato tutto).

Sanremo 2020: l’elenco delle nuove proposte

Leo Gassmann (Va bene così);

Fadi (Due noi);

Marco Sentieri (Billy Blu);

Fasma (Per sentirmi vivo);

Eugenio in via di Gioia (Tsunami);

Tecla Insolia (8 marzo);

Matteo Faustini (Nel bene e nel male);

Gabriella Martinelli e Lula (Il gigante d’acciaio).

Sanremo 2020, co-conduttrici e ospiti delle cinque serate: Fiorello e Tiziano Ferro sempre presenti

Prima Serata

Fiorello;

Tiziano Ferro;

Diletta Leotta ;

; Rula Jebreal;

Claudio Santamaria;

Emma Marrone;

Kim Rossi Stuart;

Pierfrancesco Favino.

Seconda Serata

Fiorello;

Tiziano Ferro ;

; Emma D’Aquino;

Laura Chimenti;

Ricchi e Poveri;

Sabrina Salerno.

Terza Serata

Fiorello;

Tiziano Ferro;

Alketa Vejsiu;

Georgina Rodriguez;

Lewis Capaldi;

Massimo Ranieri (duetterà con Tiziano Ferro);

Mika;

Roberto Benigni.

Quarta Serata

Fiorello ;

; Tiziano Ferro;

Antonella Clerici;

Francesca Sofia Novello;

Dua Lipa;

Johnny Dorelli.

Serata Finale