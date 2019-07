Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 luglio. Diego sparisce senza lasciare tracce mentre Patrizio ritorna a Napoli e riceve una proposta di lavoro interessante. Giulia avrà una brutta sorpresa.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 15 al 19 luglio. In queste puntate vedremo l’attenzione puntata sui due figli di Raffaele. Infatti molte delle vicende gireranno intorno a Diego e Patrizio.

Diego si allontanerà da tutti, fino a sparire nel nulla. Il fratello Patrizio invece, appena tornato da uno stage, viene assunto da Filippo e Serena. Nel frattempo Marina è sempre più convinta che l’uomo misterioso sia suo padre.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Raffaele sarà molto felice di riaccogliere in casa Patrizio dopo la fine dello stage. Nel frattempo, Diego si comporterà in maniera inspiegabile con tutti, allontanandosi dai propri cari e causando un certo fastidio nel fratello, appena rientrato a Napoli.

Beatrice annuncerà di avere ricevuto un’importante proposta di lavoro che vorrà prendere seriamente in considerazione. Se accettata, essa potrebbe sancire la fine della collaborazione con Niko, Ugo e Susanna.

Serena e Filippo saranno impegnati nell’avvio della loro nuova compagnia insieme a Roberto Ferri e chiederanno a Patrizio di lavorare insieme a loro, diventando lo chef dello yacht usato per il chartering. Dopo avere riflettuto, il giovane cuoco accetterà di cominciare la sua nuova avventura lavorativa.

Raffaele non potrà però sorridere per questa novità a causa della preoccupazione per le sorti di Diego, che continuerà a non dare notizie di sé e sembrerà essere sparito nel nulla.

Marina tenta di creare un legame con l’uomo che ha accolto in casa sua. Arturo faticherà ad aprirsi e a raccontare qualcosa del suo passato. Informerà, tuttavia, la Giordano di essere malato di tumore ma di avere rifiutato qualsiasi tipo di cura. Riuscirà Marina a convincerlo a lottare per guarire?

Giulia deciderà di raggiungere Denis per confrontarsi con lui e capire se la loro storia potrà avere un futuro. Ma la donna sarà costretta a fare i conti con una brutta sorpresa. E, a proposito di sorprese, anche Alex dovrà affrontare un imprevisto: al suo ritorno dal viaggio a Berlino insieme a Vittorio, riceverà una telefonata inaspettata.