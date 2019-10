Anticipazioni Temptation Island Vip 2019: la sesta e ultima puntata del reality di Canale 5 vedrà vari falò di confronto (come quello tra Pago e Serena Enardu).

La seconda edizione di Temptation Island Vip è giunta all’ultima puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5 (ore 21.20). Vari falò di confronto saranno al centro dell’appuntamento finale con il reality condotto da Alessia Marcuzzi: innanzitutto quello tra Serena Enardu e Pago.

Nella scorsa puntata, la ex tronista e il cantante, fidanzati da sette anni, si sono scambiati reciproche accuse e la discussione ha raggiunto toni molto alti. Pago non ha nascosto la propria delusione nei confronti della fidanzata che, nel corso dell’avventura nel villaggio dell’amore, si è lasciata andare tra le braccia del tentatore Alessandro, mentre Serena ha lamentato mancanze all’interno del rapporto. Quale finale attende la coppia? Falò di confronto anche per Alex Belli e Delia Duran, che non ha nascosto il proprio interesse per il tentatore Riccardo, con il quale si è lasciata andare tra confidenze e balli sensuali che hanno fatto infuriare l’attore. Se quest’ultimo sembrerebbe avere voglia di tornare a casa insieme alla fidanzata, bisognerà vedere cosa ne pensa Delia. Infine, ci sarà il falò di confronto anche tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Per loro, il destino sembra segnato. Il figlio di Pippo Franco ha già dichiarato di non sentire più per la fidanzata quell’amore che provava prima dell’ingresso nel villaggio in Sardegna, mentre Silvia ha baciato il single Valerio.