Anticipazioni Temptation Island Vip 2019: la rabbia del figlio di Pippo Franco dopo il bacio di Silvia Tirado al single Valerio.

Clima teso a Temptation Island Vip tra Gabriele Pippo e la sua fidanzata Silvia Tirado. Le anticipazioni della quinta puntata, che andrà in onda lunedì 7 ottobre su Canale 5, svelano infatti che la fidanzata di Gabriele (figlio dell’attore Pippo Franco) ha baciato il tentatore Valerio. La reazione di Pippo non si è fatta attendere: “E’ raccapricciante, che schifo, non aspettava altro”.

Temptation Island Vip: Anna Pettinelli e Stefano Macchi escono insieme dal reality

Al centro della quarta puntata reality condotto da Alessia Marcuzzi c’era invece il falò di confronto tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi, con la dj che aveva addirittura anticipato di voler tornare a casa prima del confronto. Invece, il falò ha riavvicinato i due, che escono insieme dal reality: “L’amore vero si capisce e si chiarisce … Me lo porto via sto catorcio!”.

Il confronto è stato molto acceso: “Non ti rendi conto di niente? Non ti rendi conto di quello che ho visto io -dice furiosa Anna Pettinelli- Ti sei fidanzato con Cecilia, l’hai portata dappertutto. Sei un cog**one che ridi. Io sono impazzita. In 15 giorni ho visto video solo di te e Cecilia”.

“Ma stai scherzando – risponde Stefano – se viene qui Cecilia ti ride in faccia, cosa devo regolare se sono in buona fede. Non so cosa tu abbia visto di me, dal mio punto di vista non c’era niente da vedere. Tu starai anche male – ribatte il doppiatore – ma io sono inca**to nero, mi hai tirato fuori da lì per una …”.

La dj ribatte: “Stefano svegliati io sto male, tu non ti rendi conto. Hai la sensibilità di un elefante, Stefano non stai capendo niente, io ho cominciato a chiedermi se ti fossi dimenticato di me”.

A quel punto Alessia Marcuzzi interviene, provando a spiegare a Stefano che la sua complicità con Cecilia ha fatto stare male Anna e che lui non si sia reso conto di questo. La coppia vede gli altri video e al termine Stefano dice: “Mi dispiace veramente tanto che quello che hai visto ti abbia fatto soffrire così, io ho fatto solo quello che mi hai detto tu, ‘entra e divertiti’. Io ho fatto solo quello. Mi dispiace solo di averti fatta stare male”.

I due si abbracciano e a quel punto Anna si scioglie in lacrime per il lieto fine: “Io dicevo a tutti che il nostro era un amore perfetto e invece vederti così…”.

Temptation Island Vip: lieto fine anche per Chiara Esposito e Stefano Bonaccorsi

Nel suo ultimo falò, Chiara Esposito aveva dichiarato di aver preso una decisione importante, per cui tutto faceva presagire alla rottura col fidanzato Stefano Bonaccorsi.

Nella quarta puntata di Temptation Island Vip 2, invece, la verità viene a galla, con Chiara che chiude il suo viaggio nei sentimenti insieme al suo Stefano, il quale l’ha sempre difesa ed è al settimo cielo: “Sono l’uomo più felice del mondo”.