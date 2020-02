Sanremo, Roberto Benigni incanta tutti nella serata delle cover ed è record di share

La serata delle cover del Festival di Sanremo targato Amadeus ottiene il miglior risultato dal 1997: la media d’ascolto è stata di 9,8 milioni con il 54,5%.

È ancora record per il festival di Sanremo di Amadeus. Che ottiene nella serata delle cover il miglior risultato dal 1997 (il festival di Mike Bongiorno e Chambretti) per una terza serata della kermesse. La media d’ascolto dell’intera serata è stata di 9.836.000 spettatori con il 54,5% di share. Lo scorso anno l’ascolto medio della serata dedicata a cover e duetti fu di 9.409.000 spettatori con il 46,7%.

La prima parte del festival (dalle 21.28 alle 23.47), che conteneva l’intervento di Benigni, ha ottenuto ben 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share. Oltre mezzo milione in più della serata di mercoledì e oltre un milione in più del debutto di martedì. La seconda parte (dalle 23.51 all’1.59) è stata vista da 5.636.000 spettattori con il 57,2% di share. La serata delle cover targata Amadeus batte decisamente quella del Baglioni Bis, che ottenne l’anno scorso 10.851.000 spettatori con il 46,4% nella prima parte e 5.126.000 spettatori con il 49,1% nella seconda parte.

Nella serata di ieri, l’omaggio dei Big in gara al 70esimo di Sanremo, impegnati in duetti sulle note dei brani che hanno segnato la storia del Festival. Roberto Benigni incantatore porta il ‘Cantico dei Cantici’ all’Ariston, Mika canta De Andrè. CR7 all’Ariston per il debutto sanremese di Georgina, e Amadeus diventa ‘mezzo juventino’.

L’intervento di Roberto Benigni tra banda e Cantico.

Dopo l’ingresso a cavallo di 9 anni fa, Roberto Benigni torna sul palco di Sanremo, stavolta accompagnato dall’esterno da una banda. E scatta subito il siparietto con Amadeus, che ricorda all’attore premio Oscar la famigerata gag con Pippo Baudo. “E’ la serata delle cover”, dice Benigni, che subito insegue Amadeus, lanciato verso le parti basse. “Quest’anno le canzoni si possono votare anche via citofono”, scherza sulla ormai nota citofonata di Matteo Salvini.

Dal regista un ricordo di Federico Fellini e Alberto Sordi nel centenario della nascita, poi i complimenti al conduttore: “Il più bel Sanremo che abbia mai visto”. “Avrei sempre voluto cantare – dice l’attore –, ma mi hanno bocciato l”Inno del corpo sciolto'”. Fan da sempre del Festival, Benigni invitato a cantare dal conduttore vuole “fare la canzone più bella del mondo, la canzone delle canzoni, ‘Il Cantico dei Cantici’, un libro sacro della Bibbia, ed è la canzone più bella mai scritta nella storia dell’umanità 2.400 anni fa. Parla d’amore fisico, due giovani che si amano e cantano l’amore per l’altro”. Nel silenzio della sala, il regista racconta quindi la storia d’amore fra gli sposi Sulamita e Salomone.

La classifica.

Tosca guida la classifica nella serata delle cover, basata sul voto dell’orchestra di Sanremo. Al secondo posto Piero Pelù e al terzo i Pinguini Tattici Nucleari. Seguono nell’ordine: Anastasio, Diodato, Le Vibrazioni, Paolo Jannacci, Francesco Gabbani, Rancore, Marco Masini, Raphael Gualazzi, Enrico Nigiotti, Rita Pavone, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Achille Lauro, Levante, Giordana Angi, Elodie, Alberto Urso, Junior Cally, Riki, Elettra Lamborghini, Bugo e Morgan. Il voto di stasera si sommerà a quello espresso dalle altre giurie negli altri giorni e contribuirà a decretare il vincitore del festival.