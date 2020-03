Uomini e Donne, trono over. Tina Cipollari continua con il suo progetto portando in studio altri ex di Gemma Galgani.

Arrivano le nuove anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 4 marzo, di Uomini e Donne trono over. Anche oggi sarà una puntata al femminile, con protagoniste Gemma Galgani, Tina Cipollari e Valentina Autiero.

Nello specifico Tina, dopo aver discusso con un signore del pubblico, porterà in studio altri ex di Gemma. Valentina invece avrà una discussione prima con Matteo, poi con l’altra Valentina sul fatto che la dama è uscita con più di un corteggiatore.

Tina non si peserà più in diretta?

La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 4 marzo, si apre con Tina Cipollari. Nonostante venga portata in studio la bilancia la donna sembra titubante se pesarsi o no.

Ricordiamo che Tina sta seguendo una dieta e i progressi vengono misurati seguiti in trasmissione. Dal pubblico un signore si alza e le chiede “Come mai non ti vuoi più pesare?” e l’opinionista, molto innervosita, inizia a discutere con lui.

Calmati gli animi si passa al concreto. Tina fa entrare altri ex di Gemma Galgani: segnaliamo la presenza di Crispino e Paolo da Napoli. Maria allora chiede a Gemma “Gemma ti ricordi di averlo baciato?”, pronta la risposta di Tina “Un approccio fisico c’è stato”.

Si passa poi a Valentina Autiero. La dama è uscita con più corteggiatori e la cosa non è piaciuta per niente a Matteo, motivo per cui inizia una discussione tra i due. “Una cosa che per me era eccessiva” afferma la dama, mentre il cavaliere risponde “Non mi hai permesso di essere me stesso”.

La dama inoltre discute anche con l’altra Valentina, una dama appena arrivata al trono over, sulla stessa questione. “E’ confusa” è l’accusa della nuova arrivata, mentre l’Autiero le risponde “Questo lo pensi tu”.

