Uomini e Donne, trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano in studio per confermare che stanno ancora assieme e di aver ripreso i preparativi per le nozze.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over. Torniamo a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri: i due sono tornati in studio per dichiarare che la crisi, che aveva colpito la coppia un mese fa, è superata.

Ieri vi avevamo anticipato che i due sarebbero potuti essere in studio, mentre le ultime ci dicono che il ritorno c’è stato. Nel frattempo Gemma Galgani decide il suo futuro con Remo Proietti, suo ex compagno proprio al trono over.

Gemma ha deciso di non riprovarci con Remo Proietti.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno superato la crisi. Questo è quanto dichiarano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over, in cui si chiarisce che i due sono tornati in studio per rassicurare i fan.

Tra le altre anticipazioni si torna a parlare anche di Gemma Galgani. Le ultime sulla dama torinese iniziano con Tina Cipollari. La settimana scorsa l’opinionista aveva espresso la volontà di riportare alcune delle vecchie fiamme della dama in trasmissione.

L’obiettivo di Tina era quello di screditare Gemma, colpevole secondo lei di prendere in giro gli spettatori del programma. Ma dopo aver partecipato al giochino proposto, uno di loro ha sorpreso tutti, dicendo di essere disposto a tornare a corteggiare la Galgani.

Si tratta di Remo Proietti, cavaliere che è stato con Gemma ben 7 anni fa, poco prima di Giorgio Manetti. I due hanno ballato e poi sono andati in esterna ed è proprio qui che le cose sono precipitate.

Pare infatti che con l’esterna Gemma abbia cambiato idea. Se prima era disposta a riprovarci con Remo, oggi si è resa conto che il sentimento si è ormai esaurito e andare avanti non avrebbe senso.