Gianni fa il tassista e tutti i giorni combatte con le difficoltà del suo lavoro e le risorse finanziarie che non bastano mai. E’ molto stanco e insoddisfatto e spera di poter cambiare vita un giorno..ed ecco che l’opportunità arriva all’improvviso: si ritrova a vivere in una bella villa di un miliardario in vacanza. In un ambiente lussuoso, tra macchine costosissime, feste esclusive e comodità di ogni genere, Gianni finalmente pensa di aver trovato ciò che cercava, ma c’è ancora una sorpresa che lo aspetta…

Il testimone invisibile – 21:15 Premium Cinema Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 102′

102′ Regista: Stefano Mordini

Stefano Mordini Cast: Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato, Sara Cardinaletti TRAMA Nella Milano bene l’imprenditore dell’anno Adriano Doria, bello, ricco, sposato con una figlia e con tanto di amante di nome Laura, si ritrova accusato di avere ucciso quest’ultima e per il momento agli arresti domiciliari. Lui si dichiara innocente e per dimostrarlo si avvale di un’avvocatessa penalista di fama, Virginia Ferrara. Adriano si sottopone ad una sorta di interrogatorio da parte del suo legale, che ha bisogno dei più minuscoli dettagli del suo racconto per capire dove si nasconde la verità. Zodiac – 21:00 Iris Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Zodiac

Zodiac Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 157′

157′ Regista: David Fincher

David Fincher Cast: Jake Gyllenhaal, Robert Downey jr, Mark Ruffalo, Robert Downey jr., Anthony Edwards TRAMA Estate 1968. Nell’area di San Francisco inizia a colpire un serial killer che rivendica i propri omicidi con lettere inviate ai principali quotidiani locali. Dopo aver assunto un nome riconoscibile, Zodiac, l’assassino sfida la polizia con una serie di messaggi in codice che nessuno riesce a decifrare correttamente. Sulle sue tracce, oltre a due detective, si mettono anche un giornalista alla ricerca di scoop e un vignettista frustrato, quest’ultimo appassionato di codici ed enigmistica: la sfida è appena cominciata… Robinson Crusoe – 21:30 Italia 1 Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Belgio – Francia

Belgio – Francia Durata: 91′

91′ Regista: Vincent Kesteloot, Ben Stassen

Vincent Kesteloot, Ben Stassen Cast: TRAMA Il pappagallo Martedì vive tranquillo su un’isola deserta in compagnia dei suoi amici: un martin pescatore di nome Kiki, il tapiro Rosie, il pangolino Pango, il camaleonte Carmello e l’echidna Epi. Un giorno, la loro tranquilla esistenza viene sconvolta dal naufragio di una nave e dall’arrivo sull’isola dell’unico superstite, Robinson Crusoe, in compagnia del suo cane Aynsley. Martedì supererà la paura e aiuterà l’umano a destreggiarsi in quella natura selvaggia. Tra i due nascerà così un rapporto di profonda amicizia. Master & Commander – Sfida ai confini del mare – 21:20 Rai 4 Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Master & Commander

Master & Commander Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 132′

132′ Regista: Peter Weir

Peter Weir Cast: Russell Crowe, Paul Bettany, James D’Arcy, Edward Woodall, Billy Boyd, Richard Stroh TRAMA A bordo della “Surprise”, il capitano Jack Aubrey insegue la fregata napoleonica “Acheron” che minaccia le baleniere britanniche. Non saranno pochi gli ostacoli da superare, soprattutto all’interno dell’eterogeneo equipaggio. La notte di San Lorenzo – 21:10 Rai Movie Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: La notte di San Lorenzo

La notte di San Lorenzo Uscita: 1982

1982 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 105′

105′ Regista: Paolo Taviani, Paolo e Vittorio Taviani, Vittorio Taviani

Paolo Taviani, Paolo e Vittorio Taviani, Vittorio Taviani Cast: Omero Antonutti, Miriam Guidelli, Massimo Bonetti, Enrica Maria Modugno, Margarita Lozano, Claudio Bigagli La ciociara – 21:25 Rete 4 Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: La Ciociara

La Ciociara Uscita: 1989

1989 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 100′

100′ Regista: Dino Risi

Dino Risi Cast: Sydney Penny, Sophia Loren, Robert Loggia, Andrea Occhipinti TRAMA Remake del film di De Sica con Sophia Loren nello stesso drammatico ruolo. Nell’estate 1943 Cesira, giovane vedova, lascia Roma con la figlia tredicenne e si rifugia in un paese della Ciociaria. Arrivano gli Alleati: entrambe sono violentate dai marocchini. Amore facciamo scambio? – 21:15 Cielo Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Happy Few

Happy Few Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 103′

103′ Regista: Antony Cordier

Antony Cordier Cast: Marina Foïs, Élodie Bouchez, Roschdy Zem TRAMA Rachel è una creatrice di gioielli sposata con Franck e madre di una bambina: la donna si invaghisce di Vincent, a sua volta sposato con Teri e padre di due figli. Travolti dalla passione, i due sono però ben decisi a non mandare all’aria i rispettivi matrimoni e decidono di organizzare una cena con i loro rispettivi consorti. Dopo il vino, le chiacchiere e il ping pong le coppie arriveranno naturalmente a scambiarsi, dando inizio ad un eccitant e pericoloso ménage à quatre… La lunga strada verso casa – 21:10 Paramount Channel Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Long Walk Home

The Long Walk Home Uscita: 1990

1990 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Richard Pearce

Richard Pearce Cast: Whoopi Goldberg, Sissy Spacek, Ving Rhames, Dwight Schultz, Richard Pearce