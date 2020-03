Alberto e Mattia sono in crisi con le rispettive mogli, Silvia e Maria. Silvia, una volta arrivata a Milano dalla provincia, capisce che detesta il caos della metropoli e decide di prendere una seconda casa in montagna per i weekend, dove Alberto non riesce però mai ad andare. Mattia, dal canto suo, si mostra ancora succube della madre: per questo Maria, con la quale ha avuto anche un figlio, lo lascia. L’uomo, suo malgrado, finisce così al Nord, affidato dagli amici alle cure di Alberto.

Dolcissime – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 85′

85′ Regista: Francesco Ghiaccio

Francesco Ghiaccio Cast: Valeria Solarino, Vinicio Marchioni, Margherita De Francisco

