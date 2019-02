Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata sabato 23 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, sabato 23 febbraio:

I primitivi – 21:15 Sky Cinema

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Early Man

Early Man Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Francia – UK – USA

Francia – UK – USA Durata: 89′

89′ Regista: Nick Park

Nick Park Cast:

Trama: Età della pietra: la vita del giovane cavernicolo Dug scorre serena nella foresta insieme alla sua tribù, quando un gruppo di guerrieri già entrati nell’Età del bronzo irrompe confinando tutti quanti nelle aride Badlands e appropriandosi delle terre più fertili. Dug però non si da per vinto e si infiltra nel territorio nemico per osservarlo da vicino e scopre ben presto che il gioco preferito nell’Età del bronzo è il calcio. E così, venendo a conoscenza di discendere da antenati calciatori, propone una bella sfida…

The departed – 21:15 Premium Cinema

Genere: Poliziesco

Poliziesco Titolo originale: The Departed

The Departed Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 151′

151′ Regista: Martin Scorsese

Martin Scorsese Cast: Leonardo Di Caprio, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Alec Baldwin, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg

Trama: Boston: la recluta Billy Costigan viene infiltrata nella gang guidata dal mafioso Frank Costello con l’obiettivo di sgominarla dall’interno. Ma lo stesso Costello ha inserito, da tempo, un suo uomo nella polizia. Tutti e due hanno il compito di scoprire i segreti delle due organizzazioni, e quando entrambi scoprono la vera identità l’uno dell’altro, inizia la battaglia per smascherare il nemico senza svelare la propria vera identità. 4 premi Oscar nel 2007, tra cui quello per la miglior regia a Martin Scorsese.

Arlington road – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Arlington Road

Arlington Road Uscita: 1999

1999 Nazionalità: USA – Stati Uniti

USA – Stati Uniti Durata: 117′

117′ Regista: Mark Pellington

Mark Pellington Cast: Jeff Bridges, Tim Robbins, Joan Cusack, Hope Davis

Trama: Michael Faraday, professore di storia, presta soccorso al figlio dei vicini di casa, i signori Lang. La conoscenza diviene progressivamente più stretta e, in particolare, il figlio di Faraday è sempre più attratto dalla vita dei vicini.

The Lego Batman movie – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Regista: Chris McKay

Chris McKay Cast:

Trama: Grandi cambiamenti a Gotham City. Il commissario Gordon va in pensione e lascia la lotta al crimine nelle mani della figlia Barbara. Nel frattempo, Joker e tutti gli altri criminali fanno irruzione alla festa di Gordon, alla quale c’è anche Bruce Wayne e si consegnano nelle mani della polizia. Batman intuisce che Joker ha in mente qualcosa e l’unica soluzione è esiliarlo nella prigione spaziale di Superman. In realtà, l’uomo pipistrello non si rende conto che sta facendo proprio il gioco del suo acerrimo nemico…

Most beautiful island – 21:15 Rai 4

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 80′

80′ Regista: Ana Asensio

Ana Asensio Cast: Ana Asensio, Natasha Romanova, David Little

Silence – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 150′

150′ Regista: Martin Scorsese

Martin Scorsese Cast: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson

Chi trova un amico trova un tesoro – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Chi trova un amico trova un tesoro

Chi trova un amico trova un tesoro Uscita: 1981

1981 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 114′

114′ Regista: Sergio Corbucci

Sergio Corbucci Cast: Terence Hill, Bud Spencer, John Fujoka, Louise Bennett, Sal Borgese, Kainowa Lauritzen, Mirna Seya

Trama: Alan è un giovane che scommette ai cavalli prosciugando i risparmi del vecchio zio Brady. Questi da tempo gli racconta di un tesoro favoloso, nascosto in un’isola deserta del Pacifico. Charlie è in procinto di partire da solo per una crociera attorno al mondo, sponsorizzato dall’azienda produttrice della marmellata Puffin. Alan, inseguito dagli strozzini, si nasconde sulla barca di Charlie proprio mentre questi sta per salpare, e riesce a dirottarla verso l’isola del tesoro sabotando la bussola magnetica con una moneta.

La carne – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 1991

1991 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Marco Ferreri

Marco Ferreri Cast: Sergio Castellitto, Francesca Dellera, Philippe Léotard

Trama: Paolo è un impiegato comunale, la sera suona in un piano bar, è divorziato e ha due figli. Una sera, nel locale del suo amico Nicola, conosce la provocante Francesca, reduce da una relazione con un guru indiano: è subito amore. I due si rifugiano nella casetta di Paolo sul litorale romano, dove trascorrono le loro giornate trai piaceri del ‘cibo’ e della ‘carne’. Quando Francesca annuncia la sua partenza, Paolo la uccide, la seziona e la conserva in frigorifero per cibarsene. Film di Marco Ferreri con Francesca Dellera.

Pulp Fiction – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Pulp Fiction

Pulp Fiction Uscita: 1994

1994 Nazionalità: USA

USA Durata: 154′

154′ Regista: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Cast: Ving Rhames, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Tim Roth, Harvey Keitel

Trama: Tre storie di altrettante coppie di criminali, ambientate a Los Angeles: una è quella formata da Honey Bunny e Pumpkin, giovani ladruncoli che hanno deciso di rapinare la caffetteria in cui stanno facendo colazione; poi ci sono Vincent Vega e Jules Winnfield, killer al soldo del boss Marsellus Wallace, con il compito di recuperare una valigetta misteriosa; e, infine, Butch Coolidge, pugile corrotto da Marsellus, il quale gli ha chiesto di perdere un incontro.Tutte le vicende finiscono per convergere nella caffetteria…