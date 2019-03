Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 14 marzo.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 14 marzo:

Voci dall’ombra – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Mothman prophecies

The Mothman prophecies Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 119′

119′ Regista: Mark Pellington

Mark Pellington Cast: Richard Gere, Debra Missing, Laura Linney, David Eigenberg, Bob Tracey

Trama: La storia vera del giornalista del Washington Post, John Klein, che cerca di fare luce sull’identità di una strana figura alata dallo sguardo agghiacciante che molti abitanti di Port Pleasant in Virginia dichiarano di aver visto e continua ad apparire a molte altre persone, compresa sua moglie Mary in punto di morte. Riuscendo a decifrare i criptici segnali, l’uomo comprende che le inquietanti apparizioni sono l’orrendo presagio di una incombente tragedia. Aiutato da un’agente di polizia, John inizia a indagare…

Blu profondo 2 – 21:15 Premium Cinema

Genere: Horror

Horror Titolo originale: Deep Blue Sea 2

Deep Blue Sea 2 Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Regista: Darin Scott

Darin Scott Cast: Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach

Trama: Il film ambientato di nuovo in una base subacquea, è il sequel di Blue Profondo del 1999 dal regista Renny Harlin e con Samuel L. Jackson. Carl Durant, brillante miliardario dell’industria farmaceutica, conduce esperimenti sugli squali tori, particolarmente imprevedibili e aggressivi. Misty Calhoun sa bene quanto pericolosi possano essere i predatori del mare ed è molto preoccupato. Quando gli squali sfuggiranno al controllo degli esperti, la situazione, come previsto, precipiterà nel caos…

Coco avant Chanel – 21:00 Iris

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Coco avant Chanel

Coco avant Chanel Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Belgio – Francia

Belgio – Francia Durata: 105′

105′ Regista: Anne Fontaine

Anne Fontaine Cast: Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Marie Gillain, Benoît Poelvoorde

Trama: La carriera di Coco Chanel, la grande stilista francese, che “incarnò la donna moderna prima di inventarla” e che arrivò a essere tutt’uno con il modello che proponeva attraverso i suoi abiti passati alla storia come vere e proprie creazioni d’arte.

Fast & Furious 6 – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Furious 6

Furious 6 Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 130′

130′ Regista: Justin Lin

Justin Lin Cast: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Gina Carano, Luke Evans, Jason Statham, Elsa Pataky, Gal Gadot, Sung Kang, Shea Whigham, Ludacris, Joe Taslim, Lee Asquith-Coe, Kim Kold, Stephen Marcus, Clara Paget, David Ajala, Paul Walker, Dwayne Johnson

Trama: È il sesto film della serie “Fast and Furious” e precede in ordine cronologico le vicende di The Fast and the Furious: Tokyo Drift. L’agente Hobbs è all’inseguimento di un’organizzazione criminale composta da esperti piloti mercenari. Per incastrarli chiederà alla squadra di Dom, in perenne fuga dopo aver messo a segno un colpo milionario, di batterli sulla strada. In cambio Hobbs promette al gruppo l’assoluzione da tutti i loro crimini e la ricomposizione delle loro famiglie.

Il patriota – 21:10 Rai Movie

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Patriot

The Patriot Uscita: 2000

2000 Nazionalità: USA

USA Durata: 158′

158′ Regista: Roland Emmerich

Roland Emmerich Cast: Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs

Trama: Carolina del sud 1776. Benjamin Martin, eroe del conflitto franco indiano, si è ritirato ad una vita tranquilla con la propria famiglia e ha giurato di non tornare mai più in guerra. Ora però la tranquillità della sua vita di agricolotore e padre di sette filgi è minacciata dall’impellente conflitto contro gli inglesi. Benjamin, seppur contrario, scopre così che l’unico modo per salvare la sua famiglia è condividere la scelta di suo figlio maggiore Gabriel e combattere per difendere la libertà del suo paese.

I combattenti – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Ken Sanzel

Ken Sanzel Cast: Ryan Kwanten, Freida Pinto, Mickey Rourke

Trama: Il film, basato su un gioco di spari e violenza vietato, segue le avventure di John e Colt, combattenti e talvolta amanti. In un mondo caratterizzato dalla violenza, in cui guerrieri moderni si sfidano in scontri a fuoco clandestini, John e Colt combattono per motivi diversi: lui si ritrova a sfidare il campione assoluto del Gioco, Zorringer, mentre lei cerca vendetta per la morte del fratello.

Walk the line – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Walk the line

Walk the line Uscita: 2005

2005 Nazionalità: USA

USA Durata: 135′

135′ Regista: James Mangold

James Mangold Cast: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin, Robert Patrick

Mamma ho perso l’aereo – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Home Alone

Home Alone Uscita: 1990

1990 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Chris Columbus

Chris Columbus Cast: Macaulay Culkin, Catherine O’Hara, John Heard, Daniel Stern, Joe Pesci, Anna Slotky, Michael Maronna, Devin Ratray, Gerry Bamman, Daiana Campeanu, John Candy, Kieran Culkin, Jedidiah Cohen, Angela Goethals, Larry Hankin, Kristin Minter, Senta Moses, Hillary Wolf, Roberts Blossom

Trama: Due famiglie con numerosi figli sono in partenza per Parigi per trascorrere le vacanze di Natale. Ma nella frenesia e nella confusione degli ultimi minuti viene “dimenticato” a casa il piccolo Kevin. La madre cerca invano di mettersi in contatto con lui o di tornare indietro, ma senza riuscirci. Rimasto solo, il piccolo Kevin non si perde d’animo e si prenderà cura della casa a modo suo, riuscendo perfino a sgominare, a suon di petardi, pece e altre diavoleria, una banda di maldestri scassinatori.