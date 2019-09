Rimasto da poco vedovo, Ben Logan ha rassegnato le dimissioni da agente della Cia e si è trasferito a Bruxelles per crescere la figlia adolescente, che ha visto raramente negli ultimi 14 anni. Ben accetta così di lavorare nella filiale di una multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza, con il compito di individuare i difetti in modo che la società migliori le sue tecnologie. Ma ben presto l’uomo scoprirà di essere finito al centro di un vasto complotto internazionale…

Thelma e Louise sono amiche e vivono in Arkansas, negli Stati Uniti. La prima è una casalinga oppressa dal marito, che le rende la vita un inferno, la seconda fa la cameriera in un fast food. Per staccare dalla routine quotidiana, le due decidono di passare un fine settimana in montagna. Durante una sosta in un locale, Thelma viene abbordata da un uomo, che tenta di violentarla nel parcheggio. Ma Louise arriva fortunatamente in suo soccorso e, con la pistola portata da Thelma, spara e uccide l’aggressore. Braccate dalla polizia e in fuga, per le due donne inizierà un viaggio disperato verso il confine del Messico, a bordo di una vecchia Ford Thunderbird…