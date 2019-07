Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 20 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, sabato 20 luglio:

Hotel Transylvania 3 – 21:15 Sky Cinema

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation Uscita: 2018

2018 Durata: 97′

97′ Regista: Genndy Tartakovsky

Genndy Tartakovsky Cast:

Trama: Drac sogna un nuovo incontro con una donna, dopo tanti secoli di vedovanza. La figlia Mavis che lo vede così stressato decide di coinvolgerlo in una lussuosa vacanza di famiglia, rigorosamente tutta mostri su un’immensa nave da crociera. Il cinico Drac inizialmente è restio: cosa potrà mai esserci di meglio del suo hotel sulla terraferma, non c’è proprio nulla da invidiare a quel presuntuoso transatlantico…Ma sarà costretto a ricredersi presto: il capitano della nave, è una donna, l’umana Ericka!

The accountant – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: Gavin O’Connor

Gavin O’Connor Cast: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons

Trama: Christian Wolff è un genio della matematica, affetto dalla sindrome di Asperger. Cresciuto da un padre autoritario e rigido, dopo l’abbandono della madre, adesso lavora come contabile forense alla ZZZ Accounting, un piccolo studio di Plainfield, in Illinois. In realtà, Christian, sotto copertura, si occupa di gestire le finanze di diverse organizzazioni criminali, dalle quali viene contattato solo attraverso una voce telefonica. Un giorno, gli viene assegnato il compito di indagare sulla compagnia Living Robotics…

Niente da dichiarare – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Rien à déclarer

Rien à déclarer Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 108′

108′ Regista: Dany Boon

Dany Boon Cast: Benoît Poelvoorde, Chritel Pedrinelli, Joachim Ledeganck, Jean-Paul Dermont, François Damiens, Bouli Lanners, Eric Godon, Olivier Gourmet, Jean-Luc Couchard, Dany Boon, Julie Bernard, Karin Viard

Trama: 1993: in Europa cadono le frontiere tra i vari paesi. Due doganieri, uno belga, l’altro francese, vedono scomparire all’improvviso il loro piccolo posto di fontiera al confine tra due piccole cittadine. Da sempre francofobo, il doganiere belga Ruben è costretto ad inaugurare la prima brigada mista franco-belga con il suo nemico di sempre il suo collega francese Mathias Ducatel.

Jurassic Park 3 – 21:20 Italia 1

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Jurassic Park III

Jurassic Park III Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 90′

90′ Regista: Joe Johnston

Joe Johnston Cast: Sam Neill, Alessandro Nivola, Trevor Morgan, Michael Jeter, John Diehl, Bruce A. Young, Taylor Nichols, Mark Harelik, Julio Oscar Mechoso, Sarah Danielle Madison, Rona Benson, Karin M. Gaarder, Linda Park, Frank Clem, Edward C. Gillow, Bruce French, Sonia Jackson, William H. Macy, Téa Leoni, Laura Dern

Trama: Ansioso di trovare nuovi finanziamenti per la sua nuova teoria sul Velociraptor Intelligence, il famoso paleontologo Dr. Alan Grant viene convinto da un ricco avventuriero Paul Kirby e da sua moglie Amanda ad accompagnarli in un tour d’aereo dell’Isla Sorna. Questa famigerata isola è diventata la dimora delle magnificenti e pericolose creature di John Hammond e non ci vorrà molto perché il paleontologo comprenda il vero motivo dell’invito dei Kirby: la coppia è alla ricerca del figlio, scomparso proprio qui…

Hong Kong colpo su colpo – 21:20 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Knock Off

Knock Off Uscita: 1998

1998 Nazionalità: Hong Kong – USA

Hong Kong – USA Durata: 100′

100′ Regista: Hark Tsui, Tsui Hark

Hark Tsui, Tsui Hark Cast: Jean-Claude Van Damme, Jean Claude Van Damme, Rob Schneider, Lela Rochon

Trama: Hong Kong: il grossista di moda Marcus Ray è coinvolto in una compravendita di merce contraffatta, che nasconde una ben più pericolosa cospirazione tra agenti deviati della CIA, mafia russa e triadi locali. J.C. Van Damme in film diretto da Tsui Hark

Benvenuti in paradiso – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Come See the Paradise

Come See the Paradise Uscita: 1990

1990 Nazionalità: USA

USA Durata: 131′

131′ Regista: Alan Parker

Alan Parker Cast: Dennis Quaid, Tamlyn Tomita, Sab Shimono, Shizuko Hoshi

Graffiante desiderio – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Graffiante desiderio

Graffiante desiderio Uscita: 1993

1993 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 102′

102′ Regista: Sergio Martino

Sergio Martino Cast: Vittoria Belvedere, Serena Bennato, Simona Borioni, Simona Cavallari, Alessia Franchini, Viviana Polic, Riccardo Perrotti, Ron Nummi, Serena Grandi, Andrea Roncato

Trama: Il regista Sergio Martino racconta la storia di Luigi Moscati, fidanzato con una ricca borghese di nome Cinzia. Luigi sta cercando di concludere un importante affare con contratto miliardario, per vendere ad un affarista giapponese un grande terreno destinato a programmi edilizi. La svolta che il destino impone a Luigi è però segnata, quando a casua sua arriva imporvvisamente la cugina Sonia, figlia di uno zio emigrato con la moglie in Venezuela, paese dal quale arriva Sonia. La splendida ragazza gli sconvolge la vita: Cinzia è subito gelosa e Luigi non resiste al suo fascino seduttivo. iniziano così a ripetersi giochi erotici. Sonia ha deciso di “annientare” l’uomo e manifesta tutta la propria malvagità: dal diario segreto di lei, Luigi scopre strane confessioni. Poi trova con orrore il corpo di Francesca: apprende che la sua bella ospite ha assassinato a Caracas i genitori e ne deduce, malgrado la passione ed il sesso soddisfacente, che l’amante è pericolosa..

Un sogno una vittoria – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Rookie

The Rookie Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 127′

127′ Regista: John Lee Hancock

John Lee Hancock Cast: Dennis Quaid, Rachel Griffiths, Jay Hernandez, Brian Cox

The bachelors – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 99′

99′ Regista: Kurt Voelker

Kurt Voelker Cast: Odeya Rush, J.K. Simmons, Jean Louisa Kelly