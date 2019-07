Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 11 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 11 luglio:

7 sconosciuti al El Royale – 21:15 Sky Cinema

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: Bad Times at the El Royale

Bad Times at the El Royale Uscita: 2018

2018 Durata: 141′

141′ Regista: Drew Goddard

Drew Goddard Cast: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson

Trama: Un uomo affitta una stanza all’hotel El Royale nascondendo una borsa voluminosa sotto le assi del pavimento. Pochi attimi dopo viene ucciso. Dieci anni dopo alcuni clienti decidono di soggiornare nello stesso albergo, che si trova all’esatto confine fra la California e il Nevada, al punto che una striscia rossa divide fisicamente a metà gli spazi. Uno dopo l’altro i personaggi riveleranno la loro vera natura e le motivazioni che hanno portato ognuno dei presenti in quel luogo isolato…

Allegiant – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Allegiant

Allegiant Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 120′

120′ Regista: Robert Schwentke

Robert Schwentke Cast: Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels

Trama: Secondo capitolo della saga ispirata ai romanzi di Veronica Roth iniziata nel 2015 con “Insurgent”. Dopo la distruzione del regime che li teneva prigionieri, Beatrice e Tobias oltrepassano la recinzione che avvolge la città di Chicago e si avventurano nel mondo esterno. Qui, i due, insieme a un gruppo di altri ragazzi, si ritrovano nel deserto tossico del Fringe, inseguiti dagli uomini di Evelyn. Salvati dal Dipartimento di Sanità Genetica, vengono condotti all’interno di un complesso supertecnologico…

A prova di spia – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Burn After Reading

Burn After Reading Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Francia – Regno Unito – USA

Francia – Regno Unito – USA Durata: 96′

96′ Regista: Ethan Coen, Joel Coen

Ethan Coen, Joel Coen Cast: John Malkovich, Frances McDormand, Brad Pitt, George Clooney, Tilda Swinton

Trama: Ozzie Cox viene licenziato dalla Cia a causa della sua dedizione all’alcool: per vendicarsi, decide di scrivere un memoriale sull’Agenzia. Sua moglie gli sottrae però una copia su disco del testo e accidentalmente la dimentica in palestra: qui viene trovata da un istruttore e da un’impiegata che, fraintesa l’importanza dell’oggetto, escogitano un ricatto ai danni di Cox…

The company man – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Company Men

The Company Men Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 104′

104′ Regista: John Wells

John Wells Cast: Ben Affleck, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Chris Cooper, Maria Bello, Gary Galone, Maria Bello, Rosemarie DeWitt, John Doman, Patricia Kalember, Tonye Patano, Liam Ferguson, Dana Eskelson, Cady Huffman, Tom Kemp, Kent Shocknek

Trama: La vita di Bobby Walker scorre tranquilla: ha un lavoro remunerativo in una multinazionale, una moglie che ama, due figli, una villa splendida e persino una Porsche. Un giorno, però, quando l’azienda lo licenzia di punto in bianco a causa della crisi, tutto il suo meraviglioso castello crolla e Bobby si ritrova senza più uno stipendio fisso. Nonostante ciò, l’uomo non ha la minima intenzione di rinunciare al suo tenore di vita, ma ben presto si ritroverà a fare i conti con la realtà: tornerà a vivere a casa dei genitori, sarà costretto a vendere la casa e la macchina e dovrà accettare un lavoro ben più umile.

Kon- Tiki – 21:10 Paramount Channel

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2012

2012 Durata: 118′

118′ Regista: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Joachim Rønning, Espen Sandberg Cast: Pål Sverre Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Gustaf Skarsgård

Matilda 6 mitica – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Matilda

Matilda Uscita: 1996

1996 Nazionalità: USA

USA Durata: 93′

93′ Regista: Danny De Vito

Danny De Vito Cast: Mara Wilson, Danny De Vito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz

Tully – 21:15 Sky Cult

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Jason Reitman

Jason Reitman Cast: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston

La sconosciuta – 21:15 Premium Emotions

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: La sconosciuta

La sconosciuta Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Francia – Italia

Francia – Italia Durata: 118′

118′ Regista: Giuseppe Tornatore

Giuseppe Tornatore Cast: Kseniya Rappoport, Michele Placido, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino

Trama: Irena, una ragazza ucraina che vive già da molti anni in Italia, arriva in una città del Nord per cercare lavoro come cameriera, ma forse nasconde un’altra verità. Con l’aiuto di un portinaio interessato, si fa assumere come donna delle pulizie in un casermone situato di fronte alla casa della famiglia Adacher, una coppia di orafi con una figlia affetta da una cronica incapacità di difendersi. Irena conquista la piccola, si prende cura di lei e le insegna a reagire. Ma ad un certo punto entra in scena un certo Muffa…

Men in black – 21:00 Sky Max

Genere: Fantascienza

Fantascienza Uscita: 1997

1997 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld Cast: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D’Onofrio

Trama: L’agente K lavora per un’agenzia governativa molto particolare, l’unica cioè che sa dell’esistenza degli alieni sulla Terra e ne gestisce l’attività. Gli extraterrestri, infatti, vivono sotto mentite spoglie mimetizzati tra gli esseri umani, questi ultimi inconsapevoli della loro presenza. Gli agenti sono anche chiamati “Men in black”, proprio perché vestono sempre di nero e si muovono in gran segreto. Visto il tanto lavoro da fare, l’agenzia sta reclutando nuovi giovani; a occuparsene è proprio K, che ormai è un veterano. Tra tutti, viene scelto James Edwards, l’agente J, che inizia il suo tirocinio proprio nel momento in cui un enorme scarafaggio alieno piomba sulla Terra con le peggiori intenzioni…