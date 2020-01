Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 gennaio. Steffy incontra Reese e la bambina per decidere se adottarla o meno.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 19 al 25 gennaio. In queste puntate vedremo il piano del dottor Reese andare avanti: per pagare i suoi creditori ha finto la morte della figlia di Liam e Hope per farla adottare a pagamento.

La scelta dell’uomo ricade su Steffy che, ignara di tutto, incontra la bambina e decide di adottarla. Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 gennaio allora versa 50.000 dollari di anticipo al dottore, che spera possano bastare per iniziare a coprire il suo debito.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Reese dice a Florence di non essere fiero dello scambio di neonati: lo ha fatto per salvare sua figlia. Adesso Reese ha messo tutto nelle mani di Florence.

Allo chalet, Liam suggerisce a Hope di mettere via la foto dell’ecografia.

Reese confida a Zoe che presto avrà risolto i suoi problemi economici.

Steffy vede per la prima volta la bambina che forse adotterà e se ne innamora.

Florence riferisce a Reese che l’incontro con Steffy e Taylor è andato bene.

Liam, confuso per l’imminente adozione, si sfoga con Wyatt; poi, raggiunto da una telefonata di Steffy, accetta di vedere la bambina per il bene di Kelly.

Il piano di Reese va avanti e Florence porta la bambina a casa di Steffy.

Taylor paga 50.000 dollari di anticipo a Reese, ma i suoi debitori non si accontentano.

Reese teme per sua figlia Zoe.

Liam prende tra le braccia Beth (ma lui non lo sa) e prova un sentimento forte. Steffy è al settimo cielo.

Reese ferma appena in tempo un criminale che ha raggiunto sua figlia sul palcoscenico di uno spettacolo e gli consegna un acconto di 50.000 dollari.

