Beautiful, anticipazioni dal 12 al 18 gennaio. Sally prova a consolare Hope, devastata dalla recente perdita, mandandola su tutte le furie.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful. La soap opera girerà ancora attorno alla morte della figlia di Hope e Liam, evento che tocca un po’ tutti i personaggi della soap stessa.

In particolare vedremo i tentativi di Sally di consolare Hope. La donna tenterà di fare qualcosa di carino per lei ottenendo però l’effetto opposto. Hope infatti si infurierà molto con lei.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Sally è convinta di poter aiutare Hope. Si presenta a casa sua e chiede di essere ricevuta. Liam convince Hope a parlarle, ma ciò che Sally propone, porta la giovane ad andare su tutte le furie. La Spectra, infatti, le porta in dono un cucciolo di cane. Hope reagisce malissimo perché non ritiene che possa lenire il dolore per la morte di Beth.

Bill e Katie trascorrono del tempo insieme al piccolo Will. I risentimenti e le liti del passato sembrano aver lasciato spazio a un clima di grande serenità. Anche il figlio assiste soddisfatto al modo in cui i due scherzano affettuosamente. Dopo aver passato la giornata con i genitori, il bambino è convinto che tra loro ci sia ancora amore.

Liam e Wyatt provano a consolare le rispettive compagne. Hope è furiosa dopo l’offerta di Sally di crescere un cucciolo per superare il dolore della morte della figlia. Sally, al contrario, è affranta per la reazione di Hope. Dopo aver riflettuto, però, le due sembrano rendersi conto di avere esagerato e si chiedono scusa a vicenda, poi si stringono in un abbraccio.

Una volta allontanatasi da Hope, Sally dimostra che le scuse fatte alla donna non erano affatto sincere. Quando Wyatt tenta di consolarla perché non è stato apprezzato il suo gesto, la Spectra ha una reazione violenta. Mette in chiaro di non avere alcuna intenzione di sentirsi in colpa, perché non le è mai passato per la mente di offendere Hope. Era in assoluta buona fede.

Thorne si confronta con Katie sul tempo che Will trascorre con Bill. L’uomo sostiene di essere felice di vedere rifiorire il rapporto tra padre e figlio. Tuttavia, ha anche delle perplessità. Teme che questo ritrovato legame tra Will e Bill possa avere una influenza negativa sulla sua storia d’amore con Katie.

Reese non può più mantenere il suo terribile segreto. Così, svela a Florence tutta la verità. Intanto, Hope non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. Continua a ritenere che la sua vita non abbia un senso dopo la tragedia accaduta. Non riesce a riprendersi dal drammatico evento che rischia di compromettere tutta la sua vita.

Taylor e Steffy non hanno idea di essere vittime di una trappola e per questo accettano di adottare la bambina. Non sanno che la piccola è proprio Beth, la figlia di cui Hope sta piangendo la morte. Dal canto suo, pur di scongiurare i debiti, Reese è pronto ad andare fino in fondo.

Rileggi le anticipazioni di Beautiful.