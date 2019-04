Uomini e Donne trono over, Ursula Bennardo: “Nascerà Bianca”

Uomini e Donne trono over, Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno annunciato in un video pubblicato su Instagram il sesso del piccolo: “Sarà una femminuccia, la nostra principessa”.

Fiocco rosa per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la coppia di Uomini e Donne over che aspettano un figlio è finalmente arrivata la conferma del sesso: “Finalmente arriverà la principessa che desideravo”.

I futuri genitori hanno annunciato la lieta notizia in un video pubblicato su Instagram. “Mi sembra un sogno, una favola, avremo la bambina che tanto volevi amore! Sono emozionata, mi tremano le gambe penso che lei unirà tutti i nostri ometti e la nostra sarà una famiglia allargata bellissima. Nascerà Bianca e sarà la nostra principessa”.

I neo genitori protagonisti di Uomini e Donne trono over hanno dei figli avuti da precedenti relazioni, ma ora sono pronti ad accogliere questa bambina per suggellare il loro amore nato nel dating show di Canale 5. I fan si sono scatenati con i commenti tra i quali spicca quello di Nilufar Addati: “E la femmina arrivaaaaa”.

Una grande gioia per Sossio e Ursula, la cui unione sembrava in bilico nell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Alla fine però, dopo che entrambi erano tornati al trono over per conoscere altre persone, l’amore ha trionfato, come dimostra la prossima nascita di una bambina.