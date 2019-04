Uomini e Donne, trono over. Le anticipazioni rivelano che arriverà un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani, delusa dal ‘no’ di Stefano.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne trono over, realizzata il 3 aprile. In questa puntata vedremo la presentazione del nuovo cavaliere interessato a Gemma Galgani.

Inoltre vedremo delle facce note dare delle buone nuove sullo stato del loro rapporto. Poi assisteremo a una serie di nuove polemiche attorno a Riccardo Guarnieri, che nonostante l’assenza di Ida Platano, continua a far parlar male di se.

Un’altra coppia storica di Uomini e Donne, dopo Sossio e Ursula, annuncia di aspettare un bambino.

La puntata di Uomini e Donne si apre con Gemma Galgani. La storica dama del trono over ha appena archiviato la storia con Rocco Fredella ed è uscita con Stefano a cena. Le cose però non sono andate bene come Gemma si aspettava.

Stefano infatti ha dichiarato di aver accettato l’invito solo perchè non sapeva come rifiutare. Ha inoltre specificato che non è interessato a proseguire la conoscenza. Subito dopo aver visto il rifiuto è stato annunciato un nuovo corteggiatore per Gemma.

Non è stato svelato il nome, ma non si tratta di Giorgio Manetti. Si passa cosi a Riccardo Guarnieri, al centro di nuove polemiche pur non essendoci più nel programma Ida.

Infine scopriamo che Jara Gaspari e Nicola Balestri, dopo l’annuncio fatto nelle precedenti puntate da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, sono in dolce attesa. La coppia ha lasciato il programma lo scorso anno, tenendo i fans sempre informati tramite i loro profili social. Il loro bambino infatti è atteso per settembre.