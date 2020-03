Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nella puntata di oggi Veronica si prenderà la rivincita contro chi l’ha accusata.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, giovedì 12 marzo, vedremo Veronica Ursida prendersi la sua rivincita contro chi l’ha accusata negli ultimi giorni.

Ricordiamo infatti nella scorsa puntata tutte le accuse che Armando Incarnato, che non è nuovo alle accuse contro la donna, che hanno portato addirittura Maria De Filippi a intervenire.

Veronica racconterà in studio di una segnalazione che le è arrivata.

Nella puntata di oggi, giovedì 12 marzo, la dama riuscirà a prendere la rivincita sul secondo, dato che sul primo ci è già riuscita. Ricordiamo infatti che Armando le ha chiesto scusa dopo le ultime accuse che le aveva mosso.

Scuse che non sono state accettate da Veronica. La dama infatti crede che Armando non sia davvero pentito di quanto fatto e detto, ma che abbia deciso di scusarsi per riappacificarsi con Maria De Filippi dopo la loro discussione.

Per quanto riguarda Andrea invece, le cose si fanno interessanti. Nella puntata di ieri Veronica aveva spiegato di essersi molto risentita per non essere stata difesa dal cavaliere quando Armando la accusava, sopratutto perchè i due si stavano conoscendo.

Da questo ne era nata una discussione alla quale aveva preso parte anche Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due avevano dato ragione alla dama criticando Andrea. Il bello però è successo dopo la trasmissione.

Una donna ha infatti contattato in privato Veronica rivelandole che, mentre lei e Andrea si stavano conoscendo, il cavaliere è uscito con una donna. Ovviamente questo al di fuori del programma e ci sarebbe stato anche un bacio tra di loro.