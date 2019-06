Uomini e Donne, battibecco social tra Riccardo e Armando

Uomini e Donne, trono over. Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri tornano a scontrarsi, questa volta sui social.

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri sono ancora sul piede di guerra. I due cavalieri di Uomini e Donne trono over sono tornati a scontrarsi, questa volta a suon di dichiarazioni social. Il motivo del litigio è un commento di Armando a quanto accaduto tra Riccardo e Ida.

I due cavalieri non si sono mai amati. E non hanno fatto nulla per nasconderlo durante tutto lo svolgimento del trono over, dove più di una volta si sono scontrati. Vedremo come andrà la loro estate prima di incontrarsi di nuovo nella prossima stagione del trono over.

“No comment… i panni sporchi si lavano in famiglia” è il commento di Armando sulle vicende di Riccardo e Ida.

Il nuovo scontro tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri è iniziato quando il primo ha postato un commento sul suo profilo riguardante le vicende tra il secondo e Ida Platano. Le vicende tra i due ex hanno tenuto banco da quando Uomini e Donne trono over è andato in vacanza (per leggere l’ultimo aggiornamento clicca QUI ).

“No comment… i panni sporchi si lavano in famiglia” è il commento fatto da Armando. La replica di Riccardo non si è fatta attendere: “E’ vero che i panni sporchi si lavano in casa ma durante la tua permanenza non hai fatto altro che rilavare quelli degli altri pur di far parlare un po’ di te dato che eri sempre privo di contenuti. Poche parole a buon intenditore“.

L’ultima parola (per ora) l’ha però il cavaliere partenopeo, che scrive “E si vede che non li avevano lavati bene…c’erano macchie scure… non chiare… Ps: quello che non si fa non si sa… Il mondo è piccolo, tesoro“