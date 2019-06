Uomini e Donne, Ida Platano: "Ho avuto bisogno di aiuto"

Uomini e Donne trono over, emergono nuovi dettagli sulla rottura tra Ida e Riccardo. La dama ha infatti dichiarato di aver avuto bisogno di un supporto psicologico.

Ida Platano torna a parlare dopo l’ennesimo capitolo, amaro, della sua storia con Riccardo Guarnieri. Ci eravamo lasciati con la coppia che si doveva vedere dopo la fine della stagione di Uomini e Donne trono over per cercare dei punti di incontro.

I due però hanno continuato a litigare e Riccardo ha deciso di mettere nuovamente la parola fine sul loro rapporto. Ida è stata intervistata dal magazine della trasmissione e ci rivela nuovi dettagli sulla loro vicenda.

Ida Platano ha confessato di aver avuto bisogno di un aiuto psicologico per far fronte alla rottura.

Dopo la rottura a Temptation Island Ida e Riccardo erano entrambi tornati a Uomini e Donne trono over con l’obiettivo di trovare l’amore. Ma se Riccardo lo cercava in altre donne, Ida era intenzionata a riprendersi il suo ex, essendo ancora innamorata di lui.

Le cose non erano andate poi nel verso giusto e la dama aveva abbandonato la trasmissione. Successivamente, a maggio, Riccardo Guarnieri aveva deciso di richiamarla per tentare di far funzionare la loro storia, senza però avere successo.

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne trono over, Ida ha confessato di aver avuto bisogno di un supporto psicologico da parte di un professionista. Tale percorso le ha permesso di rimettersi al timone della propria vita, tornando dagli affetti precedentemente trascurati (come il figlio Samuele).

Fondamentale per questo percorso di riabilitazione è stato il supporto di una figura conosciutissima del dating show di Canale 5: Gemma Galgani. La storica dama infatti ha intrecciato una fortissima amicizia con Ida, tanto da rivederle insieme molto spesso tra Brescia e Torino. Con il suo supporto è stato più facile per Ida riprendersi dalla rottura.

Gemma era già intervenuta per aiutare l’amica quando, durante Temptation Island, era andata a consolare Ida dopo la rottura con Riccardo.