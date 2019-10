Uomini e Donne, anticipazioni: lieto fine per Ida e Riccardo

Uomini e Donne trono over. Nell’ultima registrazione Ida e Riccardo confermano l’intenzione di riprovarci e vanno via insieme dallo studio di Maria De Filippi.

Arrivano le prime anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne trono over. In questa puntata avremo la conferma delle voci del ripensamento di Ida Platano nei confronti di Riccardo Guarnieri, rifiutato solo una settimana fa.

Inoltre vedremo un’altra coppia lasciare il programma insieme. Si tratta di Enzo e Pamela che dopo un confronto in studio decideranno di lasciare il programma di Maria De Filippi. Sarà amore vero?

Enzo e Pamela si aggiungeranno a Ida e Riccardo lasciando definitivamente lo studio di Canale 5.

Il 17 ottobre è stata registrata l’ultima puntata di Uomini e Donne trono over. In questa puntata assistiamo alla dichiarazione di Ida e Riccardo di volerci riprovare. Trovano, quindi, conferma le voci che vi avevamo riportato la scorsa settimana di un ripensamento da parte della dama.

Vediamo infatti Ida Platano dichiarare a tutti che ha deciso di ritornare sulla sua decisione e di dare un’altra possibilità alla sua storia con Riccardo Guarnieri. Dopo di che hanno ballato assieme e si sono baciati davanti al tutti prima di lasciare il programma.

Ma le anticipazioni non terminano qua. Scopriamo infatti che Gemma Galgani riceverà una brutta sorpresa: il suo corteggiatore la vede solo come un’amica e non come una fidanzata. Per questo trova fuori luogo il suo atteggiamento eccessivamente possessivo.

Successivamente vanno in scena Enzo e Pamela. I due si troveranno coinvolti in una discussione a causa dell’eccessiva gelosia dell’uomo. A sorpresa però, al termine della discussione, i due decidono di portare avanti la loro conoscenza.

Questo però lontano dalle telecamere: i due infatti hanno deciso di lasciare anche loro il programma e vedere come vanno le cose al di fuori di esso. Riusciranno le due coppie a coronare il loro sogno o li rivedremo a Uomini e Donne trono over? Solo il tempo ci darà una risposta.