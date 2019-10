Uomini e Donne, news: Ida ci ripensa e torna con Riccardo!

Uomini e Donne trono over. Colpo di scena nell’ultima registrazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la dama ci ripensa e torna insieme a lui.

Colpo di scena a Uomini e Donne trono over. Ida Platano torna sulla sua scelta e decide di darsi un’ultima possibilità con Riccardo Guarnieri. Nell’ultima registrazione del trono over avevamo visto la dama rifiutare il cavaliere, ma ora le cose si sono capovolte.

I due infatti avevano lasciato di fretta e furia gli studi del programma e pare che la dama abbia fermato Riccardo per dargli appuntamento a Roma. Dopo il confronto i due hanno deciso di riprovarci.

Dopo l’ultima registrazione Riccardo è stato fermato sulla via di casa da Ida che ha voluto avere un ulteriore confronto in privato.

Ci eravamo lasciato un paio di giorni fa con la notizia che Riccardo Guarnieri aveva lasciato Uomini e Donne. Questo perchè nell’ultima registrazione del programma Ida Platano aveva rifiutato la sua confessione e aveva deciso di andare oltre.

Le cose poi sono andate diversamente. Infatti Riccardo, che era sulla via di casa, è stato fermato da una chiamata di Ida che gli proponeva un confronto a Roma. Confronto che poi si è verificato e ha segnato il cambio di rotta per la coppia.

Infatti i due dopo aver discusso Ida si è resa conto di essere ancora innamorata del suo ex. Pare che in quest’occasione ci siano stati solo degli abbracci e che poi i due abbiano passato la notte assieme mano nella mano.

Inoltre scopriamo che non solo Riccardo non farà più parte di Uomini e Donne trono over. Infatti anche la dama ha preso la medesima decisione, visto e considerato che ha (ri)trovato l’amore. Che sia la volta buona per la coppia?