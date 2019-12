Uomini e Donne, trono over. Nella puntata del dating show di Maria De Filippi era tanto attesa la risposta di Ida a Riccardo dopo la proposta di matrimonio. Poche parole e in bacio passionale per riunire la coppia.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Ieri vi avevamo anticipato che nella puntata del programma di Canale 5 avremmo assistito alla risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri.

Che la risposta arrivasse in tempi così brevi non era per niente scontato. In molti la settimana scorsa, prima della registrazione di sabato, avevano ipotizzato un allungarsi dei tempi, complice il fatto che la proposta era del tutto inaspettata.

“Io non ci rinuncio a te!” dichiara Ida Platano durante la puntata.

Nell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, è arrivata la tanto attesa risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri. La donna ha risposto negativamente decidendo di non sposarlo.

La cosa però non è andata come ci si aspettava. Ricordiamo che prima della proposta la dama aveva deciso di chiudere definitivamente con Riccardo. Il suo intento è stato poi messo da parte per prendere una decisione dopo la proposta.

Invece in puntata la donna ha si rifiutato di sposare il cavaliere, ma ha poi spiegato che per sposarsi c’è bisogno di creare dei presupposti. Cosa che loro non hanno ancora fatto, lasciando quindi intendere di voler proseguire il suo percorso con Riccardo.

Queste sono le sue parole: “Siamo stati tante ore a telefono e abbiamo detto che anche se non ci sono queste basi magari più avanti non è detto… Io ci ho sempre creduto, se sono ancora qua è chiaro. Prima sarei andata subito in comune a sposarti, oggi è tutto notevolmente diverso”.

Successivamente, accompagnata nella riflessione da Maria De Filippi, si lascia andare e dichiara: “Io non ci rinuncio a lui!”. A queste parole Riccardo si è alzato e è andato da lei abbracciandola e baciandola a lungo.