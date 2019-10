Uomini e Donne, anticipazioni: botta e risposta tra Ida e Armando

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ida risponde ai commenti di Armando sul magazine e lui le risponde con una frecciatina.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over. Grazie al magazine ufficiale del programma scopriamo che Ida Platano ha rilasciato alcune dichiarazioni su Armando Incarnato. Nel dettaglio sui commenti a caldo dopo la lettera letta da Riccardo.

In quel frangente Armando aveva dimostrato la sua insofferenza verso l’altro cavaliere, in quanto si stava intromettendo tra lui e Ida. Le cose tra di loro sembravano ben avviate prima che la lettera facesse cambiare idea alla dama.

Armando si sfoga su Instagram anche riguardo alcune notizie false diffuse in rete su di lui e sulla propria famiglia.

In queste ultime settimane al centro di Uomini e Donne trono over c’è stato il ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Spettatore non pagante è stato Armando Incarnato, che stava avviando un rapporto con Ida, tanto che i due si erano anche baciati.

Inizialmente Armando non aveva commentato la scelta di Ida, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Le ultime anticipazioni svelano che è Ida la prima a commentare la vicenda e sopratutto la reazione del cavaliere.

“Il suo intervento mi è sembrato molto fuori luogo, inopportuno, soprattutto in quel momento. In quel frangente non mi lnteressava parlare con lui e quindi ho lasciato correre, ma ha detto delle cose che non mi sono piaciute affatto.” Ha raccontato la dama al magazine ufficiale del programma.

Da parte sua Armando non ha dato una vera e propria risposta, ma su Instagram ha scritto quella che pare proprio una frecciatina per la dama: “Quando la tua immagine riflessa è il contrario di te stesso, quando chi parla di te lo fa per ciò che vede e non per ciò che “sente” SOULS offuscate dal corpo”

Inoltre sempre sul suo Instagram Armando ha commentato alcune notizie false che giravano in rete da qualche tempo. Il cavaliere è molto arrabbiato perchè le notizie riguardavano se stesso e la sua famiglia.

“Ma questi sono fuori di testa” esordisce, per poi spiegare che i suoi genitori non si sono separati ma sono insieme da ben 50 anni. Continua poi il suo post “non mi sono mai sposato, non ho mai tradito la madre di mia figlia. Non sapete un caz*o“.