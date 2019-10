Uomini e Donne trono over. Nell’ultima registrazione dopo la decisione di Ida Platano di tornare con Riccardo, vediamo la prima reazione di Armando. Inoltre arriverà un’altra sorpresa in studio.

Arrivano le ultime news su Uomini e Donne Trono over. Questa volta parliamo di trono over e in particolare di Armando Incarnato. Abbiamo visto in questi giorni della clamorosa decisione di Ida Platano di tornare insieme a Riccardo Guarnieri.

Per questa motivazione i due nelle prossime puntate decideranno di lasciare il programma. E Armando? In tutto questo il cavaliere, visibilmente preso dalla dama, come ha reagito alla rivelazione shock e a tutto quello che è venuto dopo?

Sui social i fan si sono spaccati: chi sostiene Armando, contro la decisione di Ida, chi invece lo accusa di vittimismo.

In realtà Armando Incarnato non ha ancora avuto una vera e propria reazione alla notizia che Ida Platano ha scelto Riccardo per poi lasciare Uomini e Donne trono over. Ricordiamo che le cose tra i due stavano approfondendo la loro conoscenza e c’era già stato un bacio.

Dicevamo che non abbiamo una vera e propria reazione alla scoperta. Reazione che invece i fan hanno avuto e che dimostrano commentando le foto del suo profilo Instagram. Da questi commenti scopriamo come il pubblico sia fondamentalmente spaccato in due.

Da una parte vediamo chi sostiene il cavaliere, dicendo che non ha colpe nella vicenda, al contrario di Ida. “Caro Armando, meriti molto di meglio! Prima o poi arriverà quella giusta per te“, “Un esempio d’integrità. Armando, vedrai che chi ti merita troverà il modo di raggiungerti“, sono alcuni dei commenti positivi che leggiamo.

Dall’altra parte invece ci sono i detrattori di Armando, che lo accusano senza mezzi termini di fare la vittima. “Dai, su, non fare la vittima! Quante donne hai trattato di m…a! Su, dai, adesso non far credere di essere stato sedotto e abbandonato perché sapevi già che era una storia persa dall’inizio… Impara ad essere più educato con le donne, inizia da lì!“.

Da parte sua Armando si è limitato a commentare con cuori, smile e risate alla maggior parte dei commenti, tenendo per se i suoi pensieri.