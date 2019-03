Uomini e Donne, trono classico. Nell’ultima puntata Giulia Cavaglià ha deciso di non eliminare Alessandro.

Nella prima parte dell’aggiornamento dell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne abbiamo assistito alla scelta a sorpresa di Luca Daffrè. (per maggiori informazioni clicca QUI ) Ma che altro è successo al trono di Giulia Cavaglià prima che Luca scegliesse Angela?

Vediamo come la ragazza ha deciso di non eliminare ancora Alessandro, in quanto desiderosa di confrontarsi ancora con lui. Poi assistiamo alle esterne con gli altri suoi corteggiatori, da cui nasce anche una discussione tra Giulio e Manuel.

Nell’esterna di Giulia con Manuel le telecamere sono state spente dalla ragazza per una ventina di minuti, cosa sarà successo?

Arrivati in puntata al turno di Giulia Cavaglià sono scesi i suoi corteggiatori: Giulio, Manuel, Matteo e Luca. Sono entrati anche gli ospiti Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che ricordiamo essersi messi assieme proprio a discapito di Giulia qualche tempo fa.

Prima di procedere con la puntata Alessandro ha chiesto di potersi confrontare con Giulia dato che la settimana scorsa non aveva potuto farlo. Maria ha allora mandato la sua esterna in onda. Assistiamo a un giro a cavallo dei due, con il ragazzo che racconta di essere malinconico.

Giulia si trova quindi in evidente difficoltà con questa sua dichiarazione, con in più Alessandro che interpreta il suo comportamento come segno di non interesse. La ragazza però dice di non volerlo eliminare per provare di nuovo a confrontarsi con lui.

Dopo la messa in onda dell’esterna con Manuel, Giulio se la prende con lui per le sue parole.

Dopo è stata la volta dell’esterna con Manuel. I due sono andati a passeggio e il ragazzo le ha detto che secondo lui Giulio è più interessato a se stesso che alla ragazza. Le cose sono andate bene e la ragazza ha fatto spegnere le telecamere per 20 minuti, durante i quali i due si sono probabilmente baciati.

Tornati in studio Giulio ha attaccato Manuel per le parole a lui rivolte nell’esterna. La ragazza ha mal sopportato questa sua uscita, che conferma le parole di Manuel. Vediamo quindi l’esterna con Giulio stesso, che le rivolge mille domande tanto da farsi dire che è pesante dalla tronista.