Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ida Platano sarà ospite della puntata, partecipa alla sfilata e piange per Riccardo.

Arrivano le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 13 febbraio, del trono over di Uomini e Donne. Ida Platano sarà ospite della trasmissione, partecipando anche alla sfilata programmata a tema “Stasera mi dirai di si”.

Dopo la sfilata però, interrogata sull’andamento della sua storia con Riccardo Guarnieri, l’ex dama scoppierà in lacrime. Quella di oggi è l’ultima puntata del dating show registrata due settimane fa, nel prossimo fine settimana riprenderanno le registrazioni.

“Una domanda di riserva?” dice Ida Platano tra le lacrime.

Nella puntata di oggi, giovedì 13 febbraio 2020, del trono over Ida Platano sarà ospite della trasmissione. La donna non sarà accompagnata da Riccardo Guarnieri, come accaduto la settimana scorsa. La puntata è stata registrata due settimane fa, prima della pausa.

Nella puntata si svolge una sfilata delle dame, a tema “Stasera mi dirai di si”, a cui partecipano tutte le donne del parterre, Ida Platano compresa. La bresciana per l’occasione chiede, e ottiene, di farsi accompagnare dall’opinionista Gianni Sperti.

La sfilata va bene, tra i commenti dei cavalieri e quelli più pungenti del duo Gianni Sperti e Tina Cipollari, che daranno libero sfogo alla loro immaginazione. Finita la sfilata Maria De Filippi prende la parola e chiede a Ida come va la sua storia con Riccardo.

La donna però inizia a piangere e tra una lacrima e l’altra risponde “Una domanda di riserva?”. Subito dopo non riuscirà più a parlare, quindi tutti si aspetteranno il peggio. Noi però conosciamo la verità.

I due hanno effettivamente avuto una crisi, con tanto di litigio. Pochi giorni dopo la registrazione, infatti, Riccardo ha pubblicato un video in cui spiegava le motivazione della crisi stessa. Inoltre i due, pochi giorni fa, hanno confermato che tra di loro è tornato il sereno.