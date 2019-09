Uomini e Donne, Sossio e Ursula sono pronti per Bianca

Uomini e Donne, aggiornamenti su Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due sono pronti per la nascita della piccola Bianca.

Arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda una delle coppie più amate del recente passato di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due saranno ospiti della prima puntata del trono over.

La coppia non prenderà parte a molte altre puntate nel prossimo futuro perchè in dolce attesa, è in arrivo infatti la piccola Bianca. Ed è proprio su di lei che si sono concentrati gli aggiornamenti delle ultime ore.

Sossio ha pubblicato un aggiornamento sulle sue pagine social che ha fatto credere che la piccola fosse appena nata.

In queste ore Sossio Aruta, emozionatissimo per l’arrivo della piccola bianca, ha pubblicato sui suoi social un video che ripercorre i momenti migliori suoi e di Ursula Bennardo a Uomini e Donne.

Ha accompagnato il video con questa frase “Tutto INIZIO’ COSI’..❤❤❤❤ E OGGI SIAMO IN 3….Ti amo amore”. Queste parole sono state interpretate dai fan come l’annuncio dell’avvenuta nascita della bambina.

Ma pare che non sia così. Un ultimo aggiornamento infatti ci mostra la coppia che ultima i preparativi finale per il grande momento. “Tutto pronto per la principessa”, dice infatti Sossio, mentre Ursula organizza la culla e il carillon per la bambina.

“L’emozione non ha voce… tutto inizia a prendere forma” sono le parole della neo mamma, che in un’intervista a Nuovo ha sottolineato le difficoltà incontrate e il supporto ricevuto dal compagno.

“Mi sento fragile…La gravidanza è un momento particolare per noi donne perché ci sentiamo destabilizzate…Diventiamo più delicate e avremmo bisogno di essere protette…Io sono molto fortunata perché ho al mio fianco un uomo straordinario come Sossio…”