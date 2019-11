Uomini e Donne, news: Sossio e Ursula pronti per le nozze?

Uomini e Donne news. In un’intervista Sossio Aruta annuncia che lui e Ursula Bennardo sono pronti a sposarsi. Ecco i primi preparativi.

Arrivano le ultime news relative al mondo di Uomini e Donne. In questo frangente vi parliamo dell’intervista rilasciata da Sossio Aruta al settimanale Nuovo Tv. Nell’intervista parla dell’intenzione di sposare il prima possibile Ursula Bennardo.

La coppia, che ricordiamo essere nata proprio nel dating show di Canale 5, ha da poco avuto una bambina. Il nome della piccola è Bianca ed è la terza figlia di Sossio, contando i due maschietti avuti dal precedente matrimonio, ed addirittura il quarto figlio di Ursula.

“Sono certo che il 2020 sarà l’anno giusto”, commenta Sossio Aruta nell’intervista.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo pensano al matrimonio. Questa è la notizia che arriva dalla coppia e che non potrà che far piacere ai fan di Uomini e Donne news. In molti infatti tifavano per loro al tempo della loro partecipazione al programma di Canale 5.

“Sono certo che il 2020 sarà l’anno giusto per il matrimonio. Io e Ursula lo stiamo pianificando“, annuncia Sossio al settimanale Nuovo Tv. Dopo aver avuto la piccola Bianca, prima figlia della coppia, i due vorrebbero fare il passo successivo, riusciranno a farlo quest’anno?

“La data non c’è ancora, ma è nei nostri programmi futuri convolare a nozze“, spiega Sossio. A riempire gli impegni del 48enne c’è la sua carriera sportiva, infatti gioca ancora a calcio, ma anche quella televisiva. Vorrebbe infatti partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Nell’intervista inoltre scopriamo che Sossio e Ursula indossano delle fedi con su scritto il nome della loro bambina. “Le indossiamo già, è un rituale della mia Napoli. È un regalo per la fatica della donna che mi ha reso papà“.

Nel frattempo la coppia porta avanti un progetto economico: un’azienda di abbigliamento per bambini. Il progetto sta per vedere la luce e entusiasma i due neo genitori.