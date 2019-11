Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Alessandro Zarino

Uomini e Donne trono classico, anticipazioni: Alessandro Zarino viene messo con le spalle al muro e decide di fare la sua scelta. La corteggiatrice accetterà la proposta del giovane di andare via con lui?

Arrivano le nuove anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Nella puntata Alessandro Zarino, messo alla strette dalla corteggiatrice Veronica Burchielli, decide di effettuare la sua scelta.

Sarà proprio Veronica la prescelta dal tronista che però sorprende tutti rifiutando la proposta. Inoltre Maria De Filippi decide di premiare il percorso della ragazza offrendole il trono, che la ragazza prontamente accetta.

Veronica Burchielli è la nuova tronista del dating show di Canale 5.

Grandi sorprese nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. La puntata si apre con il nuovo tronista Carlo Pietropoli, che prosegue la sua fase iniziale di presentazione al pubblico.

Successivamente si passa ad Alessandro Zarino, che viene messo alle strette da Veronica Burchiello. La ragazza non è sicura dei sentimenti che il ragazzo dice di avere per lei visto che pare abbia chiesto delle nuove corteggiatrici, voce confermata da Maria De Filippi.

La ragazza allora lascia lo studio seguita dal tronista. A fine puntata i due riappaiono e Alessandro comunica di essere pronto a fare la sua scelta. La prescelta è la stessa Veronica che però rifiuta il tronista.

Salutato quindi Alessandro, Maria De Filippi decide di complimentarsi con Veronica per il percorso effettuato in trasmissione, sopratutto per la veridicità dei suoi sentimenti. E, inaspettatamente, le propone il trono.

Veronica, dal canto suo, accetta prontamente l’offerta. Queste le prime dichiarazioni della nuova tronista:

“Sono emozionata e contenta. Soprattutto perché vuol dire che si è visto del buono ed è quello che mi rende più fiera. Vengo quasi a momenti da una delusione, penso che le porte si siano chiuse e invece se ne apre una ancora più grande. Emozioni simili ma opposte. Mi piacerebbe scendesse una persona concreta, intelligente e con gli attributi. Io sono pronta a conoscere una persona nuova, a investire se qualcuno investe nei miei confronti ovviamente. Mi do se viene dato a me. Speriamo che vada diversamente, speriamo di riuscire a ottenere un percorso vero, pulito e con l’amore”.