Anticipazioni Uomini e donne serale: attesa dei telespettatori per la scelta di Lorenzo Riccardi (che andrà in onda domani sera).

Dopo il clamoroso “no” di Andrea Dal Corso a Teresa Langella, i telespettatori di Canale 5 attendono la messa in onda della seconda puntata di Uomini e Donne – La scelta, che verrà trasmessa domani, venerdì 22 febbraio, in prima serata. Questa volta, il protagonista del trono classico che svelerà la sua scelta definitiva sarà Lorenzo Riccardi.

Ecco un piccolo spoiler di quello che succederà tra Lorenzo, Giulia e Claudia nella puntata di domani dello Speciale #UominieDonne #LaScelta! pic.twitter.com/50sbEdDt44 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 21, 2019

Stando alle anticipazioni, riportate da “Tvzap”, il tronista deve decidere chi tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi sarà la sua “prescelta”, e per farlo ha trascorso 48 ore in una splendida villa. Dove ha potuto contare sui consigli della confidente Gemma Galgani, per poi spostarsi al castello dove Valeria Marini ha organizzato il party di fidanzamento. Una festa cui sono stati invitati i parenti e gli amici di Lorenzo e i parenti e gli amici più cari delle due “contendenti” (e al quale non mancheranno naturalmente la fashion blogger Giulia De Lellis e la stylist Anahi Ricca).

La “prescelta” però può decidere se presentarsi o meno alla festa, e questa sarà la sua risposta alla decisione di Lorenzo. Come già visto nel caso di Teresa Langella, nulla è da escludere, anche se le risposte definitive agli interrogativi dei fan del dating show di Maria De Filippi si avranno solo domani sera.