Uomini e donne la scelta: Andrea Dal Corso ha rifiutato la scelta di Teresa Langella (che lo aveva preferito ad Antonio Moriconi).

La prima puntata di Uomini e Donne – La scelta, andata in onda venerdì 15 febbraio 2019, ha regalato subito una sorpresa. Teresa Langella ha scelto Andrea Dal Corso, con quest’ultimo che ha però risposto negativamente alla proposta della tronista napoletana.

"Ad oggi io penso che le tue aspettative, così come le sue… Penso che siano un po' in contrasto con quelli che sono i miei sentimenti in questo preciso istante" #UominieDonne #LaScelta pic.twitter.com/LGig5Afq7W — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 15, 2019

Andrea ha spiegato le sue ragioni al padre di Teresa: “Terry – ha detto Dal Corso – è una persona bellissima dentro e fuori. Tutto il percorso che io ho fatto insieme a lei è stato completamente vero. Abbiamo avuto un colloquio insieme e lì mi hai fatto pensare. Ad oggi – ha proseguito Andrea – io penso che quelle che sono le tue aspettative sono in contrasto coi miei sentimenti in questo preciso istante. Io sarei stato sicuramente per iniziare le cose, però pian piano. Però qui parliamo già di sposarsi, metter su famiglia…”. A questo punto è stato il padre di Teresa a interromperlo e a fargli notare che in realtà è lui a non essere preso come Teresa, visto che né lei né nessun altro infatti avevano mai parlato di matrimonio.

Andrea ha deciso di non presentarsi alla festa ma qualcuno ha voluto far recapitare un bigliettino a Teresa… #UominieDonne #LaScelta pic.twitter.com/FdFnqyEpyh — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 15, 2019

La delusione di Teresa Langella è stata molto forte: “L’amore per la mia famiglia – queste saranno le parole di Teresa a tutti gli invitati alla festa – mi ha reso fiera. Non so come faccio a essere così razionale. Sto morendo dentro. Mi sento di ringraziare tutti voi, tutti quanti, nessuno escluso. Sono fierissima e tanto felice di aver fatto un percorso scavando a fondo della mia anima e con il cuore. Avevo dei dubbi, li ho sempre avuti. Però mi sarei pentita se non avessi scelto lui”. In lacrime, Teresa ha poi concluso: “Io ho messo il cuore fin dal primo giorno perché sono fatta così. Mi sento stupida ad aver detto di sentirmi innamorata”.

Uomini e donne serale: il “no” di Andrea delude Teresa e scatena la rabbia di Giulia De Lellis

Come riporta “Gossipetv”, ad accompagnare Teresa Langella verso la scelta c’era anche Giulia De Lellis, che le ha anche trovato il vestito adatto per la festa. Dopo il clamoroso “no”, la De Lellis ha attaccato Andrea Del Corso su Instagram: “ Lui non ha avuto neanche un minimo di rispetto, ma non solo per lei. Per la sua famiglia, per le persone che hanno lavorato per loro. Per i nonnini anziani che erano lì dalla mattina, per Teresa dopo sei mesi. In generale un minimo di rispetto, o se così possiamo dire di pa..e, di andare lì per dire davanti a tutti quello che poi ha detto per passare da bello, da rispettoso, al papà di Teresa. Ma chi te crede Andrè? Chi te crede. Mi dispiace per Teresa, non se lo meritava. Però, quello che ho detto anche a lei, ti sei scansata un fosso. Lo dico anche a voi, sono contentissima per lei. Lui non mi piaceva minimamente, mai, zero, niente. Quindi mi dispiace perché poteva finire meglio però sono contenta perché se tanto doveva finire con uno così molto molto meglio tutto questo ecco ”.

Non si sa se la formula prevedesse che il corteggiatore dicendo no si potesse presentare ugualmente a dare le sue motivazioni. Fatto sta che Teresa non ha avuto un confronto con Andrea dopo che lo ha scelto, o almeno non davanti alle telecamere.