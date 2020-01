Uomini e Donne, Gianni Sperti: "Ricordo con molto affetto Rosetta"

Uomini e Donne, intervista a Gianni Sperti. L’opinionista ha ripercosso i suoi quasi 20 anni di carriera nel dating show di Canale 5. Rivela le coppie preferite che sono uscite dal programma.

Sono quasi 20 anni che è uno dei volti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gianni Sperti, storico opinionista del programma condotto da Maria De Filippi. Nel corso del tempo lui e la sua collega, Tina Cipollari, sono diventate vere e proprie colonne portanti dello show.

Oggi l’opinionista si racconta sulle pagine del Magazine ufficiale della trasmissione. In quasi due decenni Gianni ha visto praticamente la nascita del programma e quasi tutti i suoi principali interpreti. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Gianni Sperti al Magazine: “Ricordo con molto affetto Rosetta”

Gianni Sperti ha rilasciato una lunga intervista al Magazine ufficiale di Uomini e Donne. L’opinionista del dating show di Canale 5 ha ripercorso gli ultimi decenni della storia del programma, storia che condivide anche lui.

“Della prima puntata del Trono Over ricordo con molto affetto Rosetta. La sua simpatia e spontaneità. Per chi non lo ricordasse, Rosetta era arrivata a C’è posta per te, per incontrare un grande amore del passato: Giuseppe. Poi entrambi, con la loro irresistibile tenerezza, erano arrivati a Uomini e Donne Over. Sono scomparsi entrambi, li ricordo con grande commozione. Ricordo ancora l’imbarazzo di dovermi rapportare a persone più adulte: ero preoccupato perché avevo paura di toccare la loro sensibilità.”

Ancora sul format dedicato agli over:

“Quando vedevo le persone adulte a C’è posta per te ho pensato e sperato di vedere un giorno Uomini e Donne con loro, ed ero sicuro che il pubblico avrebbe mostrato interesse. Ma mai avrei potuto immaginare di raggiungere questo successo. E’ una formula vincente e durante tutte le puntate succede sempre qualcosa di inaspettato.”

L’intervista a Gianni Sperti continua su coloro che ha preferito tra dame e cavalieri, fino ad arrivare alla sua ex moglie Paola Barale.

Vediamo adesso chi lo ha maggiormente colpito, in positivo o in negativo, tra le dame e i cavalieri che sono passati nel programma in questi anni: “Ci sono stati tanti cavalieri e tante dame che hanno lasciato un segno nella mia memoria, ma la donna con la quale ho sofferto e che mi ha trasferito tutto l’amore che ha provato è sicuramente Ida Platano. Lei è genuina e il suo amore per Riccardo mi ha appassionato dal primo giorno. Tra i cavalieri il più pazzo e imprevedibile è senza dubbio Sossio Aruta, che ha coronato il suo percorso con la nascita di Bianca. Ripenso con affetto anche alle coppie che si sono innamorate in questo programma, come Biagio e Caterina, che in quello studio hanno trovato una sintonia immediata, oppure Luisa e Salvio, che sembrava non sarebbero usciti in modo promettente dal programma ma poi la loro storia è decollata alla grande. Sono felicissimo anche per Jara e Nicola, e per la loro cicogna in arrivo.”

“Non amo nemmeno parlare delle persone che mi hanno deluso, perché non vorrei dare loro importanza. Più generalmente tutte quelle che hanno usato il programma per altri scopi cercando di ingannare noi in studio e il pubblico a casa. Ma quello che mi ha deluso maggiormente è Giorgio di Gemma.”

Vediamo infine cosa dichiara a proposito dell’ex moglie Paola Barale:

“Dopo quasi vent’anni penso sia inutile parlare di Paola, della quale ho un ricordo positivo. La mia vita è andata avanti e la sua pure. Io oggi sono felice e sereno e le auguro la stessa felicità, ma non ha più senso parlare della nostra storia, il pubblico giovane non sa nemmeno di cosa stiamo parlando.”