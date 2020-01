Uomini e Donne, trono over. Finita la pace tra Tina e Gemma: la Cipollari attacca nuovamente la dama.

Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 30 gennaio, di Uomini e Donne trono over . E’ ufficialmente termiinata la pace tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La scena dell’opinionista che consola la dama vista prima di Natale è ormai lontanissima.

Nell’ultima puntata infatti abbiamo visto Tina attaccare Gemma per essere ricorsa, nel corso degli anni, ad alcuni ritocchi chirurgici. La dama torinese rifiuta categoricamente le accuse che le vengono rinnovate nel corso della puntata che vedremo oggi.

“E’ peggiorata” dice Tina Cipollari di Gemma Galgani.

La puntata di oggi, giovedì 30 gennaio, del trono over di Uomini e Donne, come di consueto, si apre con Gemma Galgani. Alla dama torinese vengono mostrate le immagini della scorsa puntata, in particolare delle accuse di essere ricorsa alla chirurgia estetica.

Le accuse, che la dama assicura essere infondate, agitano nuovamente la donna che scoppia a piangere in studio. Tina Cipollari, l’autrice delle accuse della scorsa puntata, prende la parola e conferma di essere sicura che la dama ha fatto ricorso alla chirurgia.

Già nella precedente puntata aveva mostrato delle immagini prima e dopo, mentre oggi dichiara “E’ palese che ha fatto dei ritocchi. E’ peggiorata“.

Si passa poi a Valentina e alla situazione al limite della lite che si è venuta a creare tra lei, la sua omonima Valentina M. e Erik. “Io sono volgare nelle parole, tu in altre cose”, è l’accusa della dama al cavaliere. Cosa accadrà in puntata?

Successivamente avremo un faccia a faccia tra Diana e Luca, con il cavaliere infastidito dal fatto che la dama si è baciata con Simone. “Si sentiva anche con Veronica, Roberta e Valentina M” è la risposta perentoria della donna, a cui Luca risponde “Non avevo voglia di dirlo”.

Chiudiamo la puntata con una sfilata a tema “Seducente come in un film”. Di questa sfilata possiamo anticiparvi che Gemma Galgani ripercorrerà la scena di Sophia Loren tratta dal film “Ieri oggi e domani”.

